FRANCE: LA VIGILANCE RESTE DE MISE POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉLECTRIQUE CET HIVER, SELON RTE PARIS (Reuters) - Une "vigilance particulière" reste de mise au sujet de l'approvisionnement en électricité de la France au cours l'hiver à venir même si les prévisions se sont légèrement améliorées pour certaines périodes en raison d'une plus grande disponibilité du parc nucléaire, a déclaré vendredi RTE, gestionnaire des lignes à haute tension. L'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité devrait rester tendu, notamment de mi-novembre à décembre en cas de froid précoce, mais le déroulement du programme de maintenance des réacteurs nucléaires d'EDF a été satisfaisant malgré la crise liée au coronavirus, ce qui "conduit à une légère réévaluation à la hausse de la disponibilité attendue du parc nucléaire", dit RTE. La demande, pour sa part, restait à la fin de l'été environ trois à quatre points inférieure à celle d'une année normale, ce qui confirme les prévisions données en juin dernier "d'une consommation d'électricité toujours en retrait par rapport aux années précédentes lors de l'hiver". (Rédaction de Paris)

