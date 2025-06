France : la relève après la chute

Après une défaite spectaculaire face à l’Espagne en demi-finales de la Ligue des nations (5-4), l’équipe de France s’apprête à disputer une rencontre sans grand intérêt face à l’Allemagne ce dimanche pour la troisième place de la compétition. L’occasion parfaite pour Didier Deschamps de faire tourner, et pour permettre aux jeunes pousses de montrer ce dont elles sont capables.

Quelques secondes après le revers mémorable face à l’Espagne (5-4) et malgré une belle remontée insufflée notamment par le talent de Rayan Cherki lors de la demi-finale de la Ligue des nations, Didier Deschamps a pointé un aspect important pour dédramatiser la performance tricolore : la jeunesse, et plus précisément le manque d’expérience. « On n’avait pas toutes nos forces et face à un tel adversaire, on a montré de belles choses. Contre cette équipe, il faut être au top partout, a ainsi noté l’entraîneur. Mais ça permet à d’autres joueurs d’être là et par rapport à ce qui nous attend, ce sont des choses intéressantes. » À quelques heures d’affronter l’Allemagne dans un match d’un intérêt « relatif » , le sélectionneur des Bleus – privé d’Ousmane Dembélé, de Bradley Barcola et de Clément Lenglet – n’aura d’autre choix que de faire tourner. Ce qui permettra à certains rookies de montrer ce dont ils sont capables, pour le plus grand bonheur des spectateurs tricolores.

Du talent et de la fougue

Dans une équipe de France où les places sont chères, l’un des exemples à suivre est certainement celui de Manu Koné : titularisé à cinq reprises lors de ses sept sélections, le milieu de la Roma est arrivé dans ce collectif sur la pointe des pieds et parvient aujourd’hui à avoir un rôle à jouer dans cette formation. Mais tout le monde n’a pas le luxe de pouvoir se faire discret, loin de là. Pour Rayan Cherki, comme depuis son jeune âge, tout est allé vite (même si le sélectionneur a été patient avant de le retenir), et son entrée décisive renforce logiquement les attentes autour de sa prochaine apparition avec les Bleus. D’autres ont encore tout à prouver, comme Warren Zaïre-Emery : le plus jeune joueur à porter le maillot des Bleus depuis 1914 a lui aussi connu une première cape fracassante (malgré une sortie sur blessure) avant de passer une deuxième partie de saison bien plus compliquée, notamment avec son club. Et si Didier Deschamps lui a fait une fleur en l’intégrant dans cette sélection de 25 joueurs, le Titi par

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com