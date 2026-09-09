France: la production manufacturière baisse de nouveau en juillet, de 0,8%

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

La production manufacturière française a de nouveau nettement baissé en juillet, a indiqué l'Insee mercredi, tandis que la production dans l'ensemble de l'industrie a également reculé.

La production manufacturière a baissé de 0,8%, après -1,0% en juin, révisé en légère hausse, l'Insee ayant initialement indiqué -1,1%.

La production industrielle dans son ensemble a diminué de 0,4% après -0,1% en juin, selon l'Institut national de la statistique.

En juillet, la production manufacturière a baissé dans toutes ses grandes branches, à l'exception de la cokéfaction et du raffinage (+8,3% après -12,4%).

Elle a ainsi reculé de nouveau dans la fabrication de matériels de transport (-2,8% après -3,8%), dans le groupement "autres produits industriels" qui réunit la métallurgie, la chimie, la pharmacie notamment (-0,5% après déjà -0,5%).

Elle se replie aussi dans la fabrication de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques (-0,8% après +0,2%) et elle est quasi stable dans les industries agroalimentaires (-0,1% après -1,1%).

En revanche, dans l'ensemble "industries extractives, énergie, eau", la production augmente de nouveau (+0,9% après +3,2%), atteignant son plus haut niveau depuis novembre 2021.

Cette hausse, explique l'Insee, tient beaucoup à l'augmentation de la production et de la consommation d'électricité durant la deuxième vague de chaleur de l'été, du 4 au 19 juillet.

Sur un an, en comparant la production des trois derniers mois (mai, juin, juillet) à celle des trois mêmes mois de 2025, la production industrielle est en hausse de 0,8%. Mais elle baisse de 0,4% dans l'industrie manufacturière.

Dans la construction, enfin, la production est stable en juillet, après une baisse de 3,1% en juin.

Elle baisse de nouveau dans les travaux de construction spécialisés (-0,2% après -2,9%), mais rebondit dans le génie civil (+1,9% après -5%) et dans la construction de bâtiments (+0,4% après -3,4%).

Sur un an, elle baisse de 3,6%.