France: la production manufacturière a continué de se contracter en septembre

La production manufacturière française a continué de se contracter en septembre, pénalisée par la faiblesse de la demande, mais à un rythme un peu moins soutenu, selon l'indice PMI publié mardi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

L'indice PMI pour ce secteur s'est établi à 44,6 en septembre, se redressant légèrement par rapport au mois d'août (43,9) mais demeurant sous le seuil de 50 qui indique une contraction de l'activité.

A l'inverse, un indice supérieur à 50 signale une expansion de l'activité.

"La faiblesse de la demande clients a, selon les entreprises interrogées, continué de peser sur les niveaux de production, lesquels ont fortement baissé au cours du mois", a commenté Tariq Kamal Chaudhry, économiste à la HCOB, cité dans un communiqué.

"Si l'activité s'est quasiment stabilisée dans le sous-secteur des biens de consommation, elle a en revanche continué de reculer à un rythme soutenu dans les sous-secteurs des biens intermédiaires et des biens d'équipement", a-t-il ajouté.

Certaines des entreprises interrogées ont attribué la faiblesse de la demande à la situation "difficile" dans l'automobile et à une demande en recul sur les marchés étrangers, notamment en Amérique du Nord, en Allemagne et en Belgique, selon S&P et la HCOB.

En conséquence, les entreprises ont réduit leurs effectifs et la réduction des stocks d'achats a atteint un point haut depuis avril 2020.

Concernant leur activité pour les douze prochains mois, les entreprises ont dit s'attendre à un recul, avec un degré de pessimisme au plus haut depuis janvier.

"Les fabricants français sont de plus en plus pessimistes quant à l’évolution de leur activité au cours de l’année à venir, tendance probablement liée au climat d’incertitude politique dans le pays", selon Tariq Kamal Chaudhry.

Si les prix de vente sont restés relativement stables, la hausse des coûts a continué de ralentir en septembre.