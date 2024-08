France: la production industrielle rebondit de 0,8% en juin, selon l'Insee

La production industrielle en France a rebondi de 0,8% en juin par rapport à mai, tirée par une hausse de même ampleur de la production manufacturière, notamment des matériels de transport, a indiqué vendredi l'Insee.

( AFP / AURORE MESENGE )

Ce rebond fait suite à la baisse de 2,2% de la production industrielle qui avait été enregistrée sur un mois en mai (révisée en baisse de 0,1 point), a précisé l'Institut national de la statistique et des études économiques dans un communiqué.

Il s'explique notamment par la progression de 0,8% de la production manufacturière (après -2,7% en mai), qui pèse pour plus de 80% de l'indice de la production industrielle.

Dans le détail, la fabrication de matériels de transport, l'automobile par exemple, est repartie à la hausse (+3,4% après -0,5%). Les "autres produits industriels", tels le textile, la chimie, le caoutchouc ou la métallurgie, gagnent 0,5% après +3,5% en mai. La cokéfaction et le raffinage accélèrent leur croissance (+12,3% après 4,3%).

A l'inverse, les industries agro-alimentaires restent dans le rouge (-0,3% après -0,5%) tout comme la fabrication de biens d'équipements (-1,1% après -4,8%), par exemple les produits informatiques, électroniques et optiques.

Dans la branche "industries extractives, énergie, eau", la production a continué de croître (+0,7% après +0,8% en mai). La construction est également en hausse (+1,8% après 0,9%).

Sur les trois derniers mois (avril-juin), la production industrielle s'est inscrite en recul de 1,2% par rapport aux trois mêmes mois de 2023, et la production manufacturière a baissé de 1,4%.

Concernant les principales branches intensives en énergie, la production des trois derniers mois reste inférieure au niveau atteint au deuxième trimestre 2021, le dernier avant que les prix de l'énergie n'augmentent fortement.

"Dans le contexte de prix élevés de l'électricité et du gaz facturés aux entreprises compte tenu des contrats négociés en 2022 et 2023 pour 2024, les branches intensives en énergie sont particulièrement exposées à la hausse de leurs coûts de production, susceptible de peser sur leur production", a souligné l'Insee.

Il cite la sidérurgie (-27,9%), la fabrication de produits chimiques de base (-17,1%), la fabrication de verre et articles en verre (-14,5%) et celle de pâte à papier, papier et carton (-10,7%).