France: la production industrielle augmente de 1% en mars, selon l'Insee

La production industrielle de la France a rebondi en mars et augmenté de 1% dans l'ensemble de l'industrie, après -0,9% le mois précédent, notamment tirée pas une augmentation de la production manufacturière, a indiqué l'Insee mercredi.

La production manufacturière a progressé nettement dans toutes ses branches (+1,2%), après avoir été quasi stable le mois précédent (-0,1%).

C'est le cas notamment dans la fabrication de certains produits industriels (métallurgie, chimie, pharmacie notamment), avec +0,8% en mars après +0,2% le mois précédent.

L'Insee signale un rebond dans la fabrication de caoutchouc et de plastique (+2,6% en mars après -0,4% en février), mais aussi dans celle de matériels de transport (+2,3% après -0,7%) et de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques (+1,6% après -0,2%).

La production baisse encore dans la construction (-0,2% après -1,3%) ainsi que dans les travaux de construction spécialisés (-0,6% après -0,9%) et la construction de bâtiments (-0,7% après -0,4%). Mais elle rebondit dans le génie civil (+2,9% après -5,3%).

Dans la cokéfaction et le raffinage, la production augmente fortement et atteint son plus haut niveau depuis mai 2019 (+6,3% après +1,6%).

Au premier trimestre 2026, la production industrielle est supérieure de 0,9% dans son ensemble sur un an et grimpe de 1,5% dans l'industrie manufacturière.

Elle augmente nettement sur un an dans la fabrication de matériels de transports, et moins significativement dans la fabrication de produits industriels (métallurgie, chimie, pharmacie).

En revanche, la production baisse sur un an dans les industries agroalimentaires (-2,1%) et dans les industries extractives, énergie, eau (-1,2%).