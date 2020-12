Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: La période des soldes d'hiver repoussée au 20 janvier Reuters • 04/12/2020 à 08:44









FRANCE: LA PÉRIODE DES SOLDES D'HIVER REPOUSSÉE AU 20 JANVIER PARIS (Reuters) - La période des soldes d'hiver en France a été repoussée au 20 janvier, annonce vendredi matin le ministre délégué chargé des PME, Alain Griset. "Après consultation des fédérations de commerçants et les associations de consommateurs, nous avons décidé de faire débuter les soldes à partir du 20 janvier 2021", dit-il sur son compte Twitter. "Je réitère mon appel fait ce matin: achetez chez nos commerçants de proximité", ajoute-t-il. Pour ce qui est de l'ouverture dominicale, favorisée en ce mois de décembre, Elisabeth Borne, la ministre du Travail et de l'Emploi, a estimé vendredi sur CNews que sa prolongation en janvier serait "une bonne chose" si cela se fait dans la concertation avec notamment les représentants syndicaux. "Pour les ouvertures au mois de janvier, il faut que les commerçants fassent leur demande dès maintenant", a-t-elle dit. L'objectif tant du report des soldes que des ouvertures le dimanche est de permettre aux commerces, très touchés dans leur activité par les longues semaines de confinement et reconfinement face au coronavirus, de refaire une partie de leur chiffre d'affaires. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

