information fournie par Boursorama avec AFP • 15/01/2026 à 09:16

France: la hausse des prix à la consommation ralentit à 0,8% sur un an, selon l'Insee

Les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,8% au mois de décembre sur un an, après +0,9% en novembre, selon les chiffres définitifs de l'Insee confirmant une estimation provisoire.

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Cette baisse par rapport au mois précédent s'explique par une baisse plus marquée des prix de l'énergie (-6,8% par rapport à décembre 2024 contre -4,6% en novembre par rapport à novembre 2024), et particulièrement des prix des produits pétroliers, précise l'Institut national de la statistique.

Les prix du gaz se replient également sur la même période (-0,7% après +1,8%).

En revanche, les prix de l'alimentation augmentent (+1,7% après +1,4% en novembre), notamment du fait des produits frais.

Les prix des produits manufacturés baissent de 0,4%, un rythme moins soutenu qu'en novembre (-0,6%).

Toujours sur un an, les prix des services (+2,1%) et du tabac (+4,1%) évoluent au même rythme qu'en novembre.

Sur un mois, les prix à la consommation rebondissent de 0,1%, après un recul de 0,2% en novembre, indique également l'Insee.

Cette hausse s'explique par le rebond saisonnier des prix des services, notamment de ceux des transports, et par une légère augmentation des prix de l'alimentation.

Mais les prix de l'énergie baissent, comme ceux des produits manufacturés. Les prix du tabac sont stables.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH, qui permet les comparaisons entre les différentes inflations de la zone euro) augmente de 0,7% en décembre 2025, après +0,8% en novembre. Sur un mois, il rebondit de 0,1%, après un recul de 0,2% le mois précédent.