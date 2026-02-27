information fournie par Boursorama avec AFP • 27/02/2026 à 09:07

France: la consommation des ménages repart à la hausse en janvier, selon l'Insee

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Les dépenses de consommation des ménages français en biens ont rebondi en janvier, augmentant de 0,5% sur un an après avoir baissé d'autant en décembre, a annoncé l'Insee vendredi.

"La consommation de biens fabriqués rebondit (+1,0% après -0,8%), comme la consommation alimentaire (+0,6% après -0,5%)", a indiqué l'institut statistique national.

Le secteur de l'habillement a bénéficié de la période des soldes (+2,1%).

Mais la reprise de la consommation se constate également dans les biens durables (+0,9%), et les "autres biens fabriqués" (+0,4%).

Dans l'alimentaire, la hausse est "portée à la fois par les dépenses en produits agricoles (produits non transformés) et en produits agroalimentaires", détaille l'Insee.

"La consommation de tabac, quant à elle, se replie nettement", ajoute-t-il. Les chiffres gouvernementaux ne cessent de pointer la baisse du tabagisme en France, notamment chez les moins de 30 ans.

La consommation d'énergie "se replie (-0,8% après +0,3%)", ce qui est principalement dû aux "produits raffinés" dont font partie les carburants (-7,3%).