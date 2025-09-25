 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France: la confiance des ménages reste stable en septembre, selon l'Insee
information fournie par Boursorama avec AFP 25/09/2025 à 09:40

La confiance des ménages en France est restée stable en septembre après un léger repli en août, a indiqué l'Institut national de la statistique jeudi.

( AFP / AURORE MESENGE )

L'indicateur qui synthétise la confiance des ménages s'est établi à 87 en septembre, inchangé sur un mois et demeure sous sa moyenne de longue période, soutenu par la confiance des ménages dans leur capacité à épargner à l'avenir, qui atteint un maximum historique.

Cet indicateur est réalisé sur la base des réponses d'un panel de 2.000 ménages interrogés au cours des trois premières semaines de chaque mois sur huit thématiques: le niveau de vie passé et futur en France, la situation financière personnelle passée et future, le chômage, l'opportunité de faire des achats importants, et la capacité d'épargne actuelle et future.

La confiance des ménages dans leur capacité à épargner se renforce en septembre. L'Insee indique également constater un léger rebond de la part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner, avec un solde d'opinion en hausse d'un point quand il en perdait six le mois précédent.

La perception de leur propre situation financière par les ménages reste stable de son côté, tandis que certains pourraient avoir tendance à reporter certains achats. Ainsi, la part de ménages qui jugent opportun dans la situation économique actuelle de faire des achats importants diminue nettement, selon l'Insee.

Le sentiment vis-à-vis du niveau de vie en France est également stable, tandis que les craintes liées au chômage se replient légèrement.

La part des ménages qui redoutent que les prix augmentent dans les douze prochains mois est également en repli tandis que le proportion de ménages estimant que les prix ont fortement augmenté lors des douze derniers mois reste stable.

