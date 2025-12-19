France-La commission mixte paritaire sur le budget non conclusive-membres

La commission mixte paritaire (CMP) sur le projet de loi de finances 2026 est non conclusive, ont déclaré à Reuters deux participants.

"Sommes nous capables d'aboutir à un texte en capacité d'être adopté par les deux Assemblées ? Non. La CMP est donc non conclusive", a déclaré le député Philippe Juvin (Les Républicains).

Eric Coquerel (La France insoumise), président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a confirmé que "les rapporteurs (n'ont) pas été en mesure de nous présenter une proposition de rédaction" et que les articles du PLF n'ont par conséquent pas été examinés.

