France-La canicule s'estompe mais les hôpitaux vont rester sous pression, dit Matignon

(Actualisé avec Météo France)

La canicule tend à s'atténuer en France mais la pression sur le système de santé va rester forte ces prochains jours, a prévenu samedi le gouvernement à l'issue d'une réunion de la cellule interministérielle de crise à Matignon autour du Premier ministre, Sébastien Lecornu.

La vague de chaleur se déplace vers l'Est et une "sortie progressive de l'épisode (est) attendue d'ici dimanche soir", dit Matignon. Elle atteint des pays tels que la Belgique, le Danemark, l'Italie et l'Allemagne, où des records de température supérieurs à 40°C ont déjà été enregistrés, comme en France cette semaine.

Vingt-quatre départements, contre 37 samedi, resteront en vigilance rouge dimanche et 41 en vigilance orange, a annoncé Météo-France.

HAUSSE DU NOMBRE DE DÉCÈS

"Si la canicule recule, ses effets sur la pression sur le système de santé, eux, restent devant nous", prévient toutefois Matignon. "Un plateau haut va s'installer pendant plusieurs jours, par effet de latence sanitaire (déshydratation, décompensations, hospitalisations différées)."

Le système de santé connaît déjà un pic d'activité lié à la canicule, qui "ne redescend pas avec la météo", comme en témoignent les 3.000 passages aux urgences vendredi, soit 36% de plus que lors d'une journée normale, et un doublement des appels pour arrêts cardiaques, souligne le gouvernement.

Matignon fait aussi état d'une "hausse du nombre de décès, principalement à domicile, cohérente avec un pic différé et avec l'isolement de certaines personnes âgées ou fragiles pendant l'épisode", sans fournir de bilan chiffré.

Au chapitre économique et face à l'inquiétude des commerces de centre-ville, Sébastien Lecornu a décidé de prolonger la période des soldes d'été, qui a démarré mercredi en pleine canicule en France.

Matignon a confirmé à Reuters cette information de La Tribune dimanche. Aucune nouvelle date n'a encore été donnée pour la fin des soldes, qui devaient initialement se terminer le 21 juillet.

Des orages étant annoncés sur la capitale, la Ville de Paris a annoncé la fermeture de l'ensemble des parcs et jardins ainsi que du site de baignade du canal Saint-Martin à partir de 17h00.

(Elizabeth Pineau et Bertrand Boucey)