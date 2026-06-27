 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-La canicule s'estompe mais les hôpitaux vont rester sous pression, dit Matignon
information fournie par Reuters 27/06/2026 à 17:21

(Actualisé avec Météo France)

La canicule tend à s'atténuer en France mais la pression sur le système de santé va rester forte ces prochains jours, a prévenu samedi le gouvernement à l'issue d'une réunion de la cellule interministérielle de crise à Matignon autour du Premier ministre, Sébastien Lecornu.

La vague de chaleur se déplace vers l'Est et une "sortie progressive de l'épisode (est) attendue d'ici dimanche soir", dit Matignon. Elle atteint des pays tels que la Belgique, le Danemark, l'Italie et l'Allemagne, où des records de température supérieurs à 40°C ont déjà été enregistrés, comme en France cette semaine.

Vingt-quatre départements, contre 37 samedi, resteront en vigilance rouge dimanche et 41 en vigilance orange, a annoncé Météo-France.

HAUSSE DU NOMBRE DE DÉCÈS

"Si la canicule recule, ses effets sur la pression sur le système de santé, eux, restent devant nous", prévient toutefois Matignon. "Un plateau haut va s'installer pendant plusieurs jours, par effet de latence sanitaire (déshydratation, décompensations, hospitalisations différées)."

Le système de santé connaît déjà un pic d'activité lié à la canicule, qui "ne redescend pas avec la météo", comme en témoignent les 3.000 passages aux urgences vendredi, soit 36% de plus que lors d'une journée normale, et un doublement des appels pour arrêts cardiaques, souligne le gouvernement.

Matignon fait aussi état d'une "hausse du nombre de décès, principalement à domicile, cohérente avec un pic différé et avec l'isolement de certaines personnes âgées ou fragiles pendant l'épisode", sans fournir de bilan chiffré.

Au chapitre économique et face à l'inquiétude des commerces de centre-ville, Sébastien Lecornu a décidé de prolonger la période des soldes d'été, qui a démarré mercredi en pleine canicule en France.

Matignon a confirmé à Reuters cette information de La Tribune dimanche. Aucune nouvelle date n'a encore été donnée pour la fin des soldes, qui devaient initialement se terminer le 21 juillet.

Des orages étant annoncés sur la capitale, la Ville de Paris a annoncé la fermeture de l'ensemble des parcs et jardins ainsi que du site de baignade du canal Saint-Martin à partir de 17h00.

(Elizabeth Pineau et Bertrand Boucey)

Canicule
Environnement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une affiche représentant le défunt ayatollah Ali Khamenei et son fils l'actuel guide suprême iranien Mojtaba Khamenei est exposée alors que des fidèles chiites se rassemblent pour une procession funèbre, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 26 juin 2026 ( AFP / ibrahim AMRO )
    L'Iran accuse les Etats-Unis de "violation" de l'accord, les deux pays échangent des frappes
    information fournie par AFP 27.06.2026 18:03 

    L'Iran a accusé samedi les Etats-Unis de "violation flagrante" du protocole d'accord conclu pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, après des frappes américaines sur son territoire ayant entraîné une réplique de Téhéran. Ces échanges de tirs font planer de ... Lire la suite

  • Les deux tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Civaux, dans la Vienne, le 24 juin 2026 ( AFP / Philippe LOPEZ )
    A Civaux, une centrale nucléaire qui défie les canicules
    information fournie par AFP 27.06.2026 18:03 

    Dans la campagne poitevine assommée par une chaleur de 42°C, les panaches blancs de la centrale de Civaux (Vienne) s'élèvent dans le ciel: malgré la canicule qui perturbe ailleurs la production nucléaire, les deux réacteurs continuent de tourner normalement, grâce ... Lire la suite

  • Le créateur Pharrell Williams lors du défilé Louis Vuitton à Paris le 23 juin 2026, avec la vague d'eau polémique en pleine canicule ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )
    Vague de chaleur en Europe: les derniers développements
    information fournie par AFP 27.06.2026 17:58 

    Voici les derniers développements concernant la vague de chaleur qui touche l'Europe: Record historique au Danemark, en Allemagne et en République tchèque les records historiques se sont accumulés: le Danemark n'a jamais eu aussi chaud depuis la création des relevés ... Lire la suite

  • Des agents de santé transportent une patiente au centre de traitement Ebola (CTE) de Bunia, en Ituri, le 23 juin 2026 en RDC ( AFP / Benediction MURHABAZI )
    Epidémie d'Ebola en RDC: 304 morts et 1.115 cas, selon un dernier bilan
    information fournie par AFP 27.06.2026 17:41 

    L'épidémie de maladie Ebola en République démocratique du Congo (RDC), qui n'est toujours pas maîtrisée plus d'un mois après sa déclaration le 15 mai, a fait 304 morts, selon un dernier bilan des autorités sanitaires congolaises. La RDC fait face à la 17 épidémie ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank