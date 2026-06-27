France-La canicule s'atténue mais les hôpitaux vont rester sous pression, dit Matignon

La canicule a tendance à s'atténuer en France mais la pression sur le système de santé va rester forte dans les prochains jours, a prévenu samedi le gouvernement à l'issue d'une réunion de la cellule interministérielle de crise à Matignon autour du Premier ministre, Sébastien Lecornu.

La vague de chaleur se déplace vers l'Est et une "sortie progressive de l'épisode (est) attendue d'ici dimanche soir", dit Matignon. Elle atteint désormais d'autres pays tels que la Belgique, l'Italie ou l'Allemagne, où des records de température supérieurs à 40° ont déjà été enregistrés, comme en France cette semaine.

Trente-sept départements étaient encore en alerte rouge pour canicule samedi matin en France, dans un grand quart nord-est du pays.

"Si la canicule recule, ses effets sur la pression sur le système de santé, eux, restent devant nous", prévient toutefois Matignon. "Un plateau haut va s'installer pendant plusieurs jours, par effet de latence sanitaire (déshydratation, décompensations, hospitalisations différées)."

Le système de santé connaît déjà un pic d'activité lié à la canicule, qui "ne redescend pas avec la météo", comme en témoignent les 3.000 passages aux urgences vendredi, soit 36% de plus que lors d'une journée normale, et un doublement des appels pour arrêts cardiaques, souligne le gouvernement.

Matignon fait aussi état d'une "hausse du nombre de décès, principalement à domicile, cohérente avec un pic différé et avec l'isolement de certaines personnes âgées ou fragiles pendant l'épisode", sans fournir de bilan chiffré.

(Elizabeth Pineau et Bertrand Boucey)