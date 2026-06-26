France-La canicule perturbe - aussi - le début des soldes d'été

La canicule qui étouffe la France, et singulièrement Paris, s'accompagne de son lot d'annulations de concerts ou d'événements mais perturbe aussi le lancement des soldes d'été avec une baisse de fréquentation dans de nombreux magasins, ont déclaré des commerçants à Reuters.

Dans les magasins de vêtements, les soldes - hiver et été compris - représentent environ 15% du chiffre d'affaires annuel, selon les experts du secteur.

Les commerçants avaient subi une première alerte en 2025 avec une baisse de 5% des ventes d'articles remisés en raison de plusieurs épisodes de canicule, dont un douloureux entre le 19 juin et le 6 juillet.

Mais la salve de records de température qui s'égrènent cette année, entre consommateurs asthéniques et touristes déboussolés, crée une situation sans précédent depuis le lancement officiel des soldes, le 24 juin.

"L'année dernière on avait environ 1.300 visiteurs : on en perdu entre 20% à 25%, à cause de la chaleur je pense", témoigne une vendeuse d'une boutique parisienne de la chaîne de vêtements pour femme "Maison 123".

Selon Santé Publique France, l'été 2025 a été le troisième été le plus chaud depuis 1900. L'été 2026 devrait également figurer dans le haut de ce classement, voire en tête. Soixante-et-un départements étaient encore en vigilance rouge ce vendredi après un pic de 72 la veille.

Les inconditionnels des prix barrés ne boudent pas pour autant leur plaisir et bravent la fournaise.

"Nous on vient des Antilles donc la canicule (...), c'est notre quotidien", philosophe un couple de touristes sortant d'un grand magasin parisien.

Météo France prévoit une accalmie la semaine prochaine qui pourrait ramener les consommateurs dans les boutiques pour glaner shorts, chemises en lin et maillots de bain avant les grands départs en vacances.

En attendant, certains s'improvisent clients mystère pour profiter de la climatisation des magasins, de soudains îlots de fraîcheur fort prisés, et échapper ainsi à l'étuve quotidienne.

"La climatisation des magasins est pour moi un moyen de me rafraîchir en journée, c'est qui me pousse à venir", avoue une Parisienne.

Le maire de la capitale, Emmanuel Grégoire, a appelé jeudi "solennellement les gens à être prudents pour eux-mêmes" alors que le thermomètre a flambé au-delà des 40°C.

(Rédigé par Fanny Limal, Georgia Mariette, Léandre Pradelle, Adam Huet et Leo Raitberger-Colléaux, édité par Benoît Van Overstraeten et Sophie Louet)