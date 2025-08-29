France-L'intersyndicale appelle à une mobilisation le 18 septembre

(Actualisé avec contexte, déclarations de Sophie Binet)

L'intersyndicale a appelé vendredi à une journée de mobilisation le 18 septembre prochain contre les mesures budgétaires avancées par le Premier ministre François Bayrou, a annoncé Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT.

"Nos organisations appellent à une mobilisation le 18 septembre, y compris par la grève et la manifestation", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse au siège du syndicat à Paris, où les principaux syndicats se sont réunis vendredi.

"Le musée des horreurs du projet de budget doit être abandonné", a-t-elle ajouté, dénonçant au passage "la brutalité sans précédent" des différentes mesures budgétaires proposées par Matignon.

La mobilisation interviendra environ une semaine après le vote de confiance que François Bayrou a annoncé lundi sur la question de la lutte contre l'endettement du pays, que le premier ministre semble voué à perdre avec la décision du Rassemblement national (RN) et des formations de gauche de voter contre son gouvernement.

François Bayrou a proposé en juillet dernier une série de mesures visant à réaliser près de 44 milliards d'euros d'économies lors de l'élaboration du projet de loi de finances 2026 afin de limiter le déficit budgétaire à 4,6% du produit intérieur brut (PIB).

Par ailleurs, l'intersyndicale n'a pas appelé à mener une action collective le 10 septembre dans le cadre du mouvement "Bloquons tout", un appel informel à protester dans tout le pays.

Le mouvement du 10 septembre, organisé sur les réseaux sociaux par divers groupes aux objectifs disparates, est comparé à celui des Gilets jaunes qui a éclaté en 2018 pour protester contre la hausse des prix du carburant et du coût de la vie.

La CGT soutient toutefois cette initiative, que sa secrétaire générale, Sophie Binet, considère comme "une première étape" de la mobilisation contre le projet de budget.

"La CGT a décidé il y a deux jours de faire du 10 septembre est une étape pour dénoncer l'austérité (...) Nous sommes dans une complémentarité", a-t-elle déclaré aux médias.

(Rédigé par Diana Mandiá, avec Dominique Vidalon, édité par Kate Entringer)