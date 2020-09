Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: L'Insee table sur un recul du PIB de 9% en 2020 Reuters • 08/09/2020 à 08:05









FRANCE: L'INSEE TABLE SUR UN RECUL DU PIB DE 9% EN 2020 PARIS (Reuters) - Le produit intérieur brut (PIB) français devrait se contracter de 9% cette année, estime l'Insee dans son point de conjoncture publié mardi, confirmant sa dernière estimation en date. "Certes, le recul du PIB au deuxième trimestre a été moins marqué qu'anticipé initialement, mais l'incertitude sanitaire tend à croître de nouveau et nous conduit à tempérer le rythme prévu pour la poursuite de la reprise", explique l'institut dans un communiqué. "Les chiffres de croissance du troisième trimestre devraient témoigner de la vigueur du rebond associé aux premiers mois de déconfinement, avec une croissance à deux chiffres (+17 % prévu à ce stade en France) compte tenu du niveau très bas où était tombée l'activité au trimestre précédent." L'Insee entrevoit par ailleurs une stabilisation de l'emploi salarié au semestre, même si le taux de chômage risque d'augmenter sensiblement. "Plus de 700.000 emplois salariés ont été perdus au premier semestre 2020. Cela représente un recul de l'emploi de 2,3% en glissement annuel au deuxième trimestre (contre -18,9 % pour le glissement annuel du PIB)." (Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

