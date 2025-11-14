France: L'inflation IPCH revue à la baisse en octobre à 0,8%, selon l'Insee

Des personnes font leurs courses à Paris

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 0,8% sur un an en octobre, moins que prévu initialement, selon les données définitives publiées vendredi par l'Insee.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de l'indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, de 0,9% en octobre, après +1,1% en septembre.

Sur un mois, l'indice IPCH a progressé de 0,1%, conformément à la première estimation et après -1,1% en septembre.

L'indice des prix à la consommation (IPC), l'inflation calculée selon les normes françaises, augmente pour sa part de 0,9% en octobre sur un an, moins que prévu lors des estimations provisoires (+1,0%) et après +1,2% en septembre.

Sur un mois, il progresse de 0,1% après -1,0% en septembre.

