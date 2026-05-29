France: L'inflation harmonisée accélère à 2,8% sur un an en mai

Une cliente cherche dans une allée d'un magasin à Paris
L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 2,8% sur un an en mai, légèrement moins que prévu, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee.
Le consensus tablait sur un indice IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, à +2,9%, après une hausse de 2,5% en avril.
Sur un mois, l'indice IPCH ralentit à 0,1%, après +1,2% en avril et alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur +0,3%.
Aux normes françaises, l'indice des prix à la consommation ressortirait à 2,4% en mai en rythme annuel, après +2,2% en avril et en-dessous du consensus (+2,5%).
Sur un mois, l'indice des prix à la consommation aux normes françaises augmenterait de 0,1% en mai après 1,0% en avril et moins que prévu par le consensus (+0,3%).
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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