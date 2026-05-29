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France: L'inflation harmonisée accélère à 2,8% sur un an en mai
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 10:22

Une cliente cherche dans une allée d'un magasin à Paris

Une cliente cherche dans une allée d'un magasin à Paris

L'inflation ‌en France, harmonisée selon les normes ​européennes (IPCH), a accéléré à 2,8% sur un an en mai, légèrement ​moins que prévu, montrent les données préliminaires ​publiées vendredi par ⁠l'Insee.

Le consensus tablait sur un ‌indice IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays ​de ‌la zone euro, à +2,9%, après ⁠une hausse de 2,5% en avril.

Sur un mois, l'indice IPCH ralentit ⁠à 0,1%, ‌après +1,2% en avril et alors ⁠que les analystes interrogés ‌par Reuters tablaient sur +0,3%.

Aux normes ⁠françaises, l'indice des prix à ⁠la consommation ‌ressortirait à 2,4% en mai ​en rythme annuel, ‌après +2,2% en avril et en-dessous du consensus (+2,5%).

Sur un ​mois, l'indice des prix à la consommation aux ⁠normes françaises augmenterait de 0,1% en mai après 1,0% en avril et moins que prévu par le consensus (+0,3%).

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par ​Augustin Turpin)

Inflation
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