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France-L'incendie "inédit" qui parcourt la Gironde menace l'agglomération bordelaise-Nuñez
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 21:34
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(Actualisé avec Laurent Nuñez sur TF1, précisions)

PARIS/LÈGE-CAP-FERRET, Gironde, 24 juillet (Reuters) - L '"incendie XXL" qui sévit en Gironde se dirige désormais vers l'agglomération bordelaise mais ne menace pas Bordeaux "pour l'instant", a annoncé vendredi soir le ministre de l'Intérieur, qui a décidé d'engager des moyens militaires face à "un phénomène totalement inédit".

Le feu qui s'est déclaré mercredi dans la commune de Saumos (Gironde) a parcouru 14.000 hectares, détruit 53 maisons et un camping et a nécessité 110.000 évacuations, principalement sur la presqu'île touristique de Lège-Cap-Ferret, vidée de ses habitants et des nombreux touristes venus en villégiature.

"On a appris dans le milieu de l'après-midi qu'avec l'inversion des vents, ce feu convectif, qui s'autoalimente, (...) et est très difficilement maîtrisable" s'orientait "plutôt vers l'est et prenait la direction de la métropole bordelaise", a précisé Laurent Nuñez sur TF1.

Les autorités vont procéder à des évacuations dans des communes de l'agglomération de Bordeaux, préfecture de la Gironde qui compte quelque 270.000 habitants, a-t-il dit sans plus de précisions.

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac est d'ores et déjà fermé "compte tenu de la direction du panache (de fumée) vers la ville de Bordeaux".

"On est confrontés à un phénomène qui est totalement inédit, un feu convectif avec un pyrocumulus (...), avec des projections de braises à des distances assez longues", ce qui impose de la combattre avec des moyens terrestres, a expliqué le ministre.

Laurent Nuñez a annoncé pour ce faire la réquisition de moyens militaires en appui des centaines de sapeurs-pompiers qui se battent sur plusieurs fronts.

"ON N'A JAMAIS VU ÇA"

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, devait présider à 22h00 une cellule interministérielle de crise pour évoquer la situation de Bordeaux et sa périphérie.

Un incendie "convectif" crée une forme de colonne d'aspiration qui s'ajoute au vent naturel et nourrit ainsi les flammes de manière décuplée. Il se signale par la présence d'un pyrocumulus, un immense nuage qui se forme au-dessus de la source de chaleur. Ces feux sont par essence imprévisibles et progressent très rapidement.

"L'ensemble de la hiérarchie de la sécurité civile française le dit très clairement : 'on n'a jamais vu ça'", a souligné Laurent Nuñez, précisant que la situation actuelle allait "bien au-delà de celle de 2022".

La forêt des Landes de Gascogne, dans sa partie girondine, avait été le théâtre de feux d'une rare intensité de juillet à septembre 2022 qui avaient détruit plus de 32.000 hectares.

Avant ce "retournement de situation", selon les termes du ministre de l'Intérieur, Emmanuel Macron avait demandé l'activation du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Les sapeurs-pompiers devaient ainsi recevoir le renfort de deux Canadair croates, deux Air Tractor portugais ainsi que de deux hélicoptères Black Hawk tchèque et slovaque.

La préfète de Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine, Sophie Brocas, qui évoque "un incendie XXL", a ordonné vendredi l'évacuation préventive de plusieurs communes : Arès, Andernos, Le Temple, Saumos, Sainte-Hélène, Salaunes et Lanton.

EVACUATIONS DANS LES LANDES

Dans les Landes, département touché à son tour, 23.000 personnes ont été évacuées dans la nuit de jeudi à vendredi - 18.000 à Biscarrosse et 5.000 à Parentis-en-Born. Les flammes progressant vers cette dernière commune, les autorités ont entrepris d'évacuer 8.000 autres personnes. Plus de 2.500 hectares ont brûlé.

Dans le Var, où 2.850 hectares sont partis en fumée, les pompiers sont confrontés à des reprises de feu dans les secteurs de Pontevès, où le feu est survenu il y a quatre jours, et Barjols.

Le gouvernement français fait l'objet de critiques pour ne pas avoir pris des mesures de prévention robustes contre les conséquences du réchauffement climatique et négligé les moyens de lutte contre les incendies, facilités par la hausse des températures, la sécheresse et le "stress hydrique". Un quatrième épisode de canicule est annoncé la semaine prochaine en France.

Le phénomène s'accentue à l'échelle européenne : l'Espagne a déclaré vendredi l'état d'urgence national en raison des incendies de forêts - une première dans l'Histoire du pays - et a également sollicité l'aide de l'UE. Plus de 10.000 personnes ont été évacuées de communes situées dans les montagnes à l'ouest de Madrid.

(Rédigé par Claude Chendjou et Sophie Louet; avec la contribution de Manuel Ausloos, Liu Zhifan, Forrest Crellinde Camille Raynaud, Coralie Lamarque, Sudip Kar-Gupta et Inti Landauro, Guillermo Martinez, Violeta Santos Moura et Emma Pinedo; édité par Zhifan Liu et Jean-Stéphane Brosse)

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1 commentaire

  • 24 juillet 18:33

    J'en pleurererais! Merci à tous nos courageux pompiers , qui en suite se feront caillasser par "certains"

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