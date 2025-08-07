France-L'incendie dans l'Aude perd en intensité mais la vigilance reste de mise

(Bien lire qu'il s'agit du nombre de largages par Canadair, Dash et hélicoptères et non du nombre d'appareils déployés paragraphe 6)

par Manon Cruz et Abdul Saboor

SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE (Aude), 7 août (Reuters) - L a progression du feu dans l'Aude a perdu en intensité dans la nuit de mercredi à jeudi mais les consignes de sécurité ont été réitérées au troisième jour du plus grand incendie de forêt en France depuis près de huit décennies.

"L’évolution du feu est après cette nuit toujours dans une enveloppe de 16.000 hectares, avec 15 communes touchées", a indiqué la préfecture de l'Aude dans un point de situation diffusé dans la matinée.

"Il est toujours demandé aux populations des communes concernées de rester confinées à l'intérieur de leurs habitations, sauf ordre d'évacuation donné par les sapeurs-pompiers", a-t-elle ajouté.

Le bilan des victimes est resté le même que celui enregistré la veille : une personne est décédée, trois sont portées disparues et deux personnes civiles ont été blessées, dont une dans un état grave. Parmi les pompiers, 11 ont été blessés dont un se trouve dans un état critique.

Le bilan matériel, lui, est de "36 habitations brûlées ou impactées et une quarantaine de véhicules calcinés", a ajouté la préfecture.

Plus de 2.100 sapeurs-pompiers et 500 véhicules sont déployés sur place aux côtés des effectifs de la gendarmerie et de l’armée, indique la préfecture, qui précise que 130 largages d'eau ont été effectués, dont 55 par Canadairs, 35 par Dashs et 40 par hélicoptères.

"La nuit a été plus fraîche, le feu progresse moins vite mais cela reste l'incendie le plus important qu'a connu la France depuis 1949", a déclaré la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, sur franceinfo.

"C'est un incendie qui est une conséquence du dérèglement climatique, de la sécheresse dans cette région et de la situation climatique de notre pays", a-t-elle ajouté.

Les pompiers entendent "utiliser tous les moyens mis à profit pour essayer de fixer le feu dans la journée", a indiqué le colonel Christophe Magny, chef de corps des pompiers de l'Aude sur BFM TV et "avant une aggravation des conditions météorologiques, notamment la levée du vent".

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)