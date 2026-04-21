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France: l'impact de la guerre au Moyen-Orient estimé entre 4 et 6 milliards d'euros, selon Roland Lescure
information fournie par AFP 21/04/2026 à 08:23

Le ministre de l'Economie Roland Lescure et le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, à Washington, le 16 avril 2026, pour les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale ( AFP / Kent NISHIMURA )

Le ministre de l'Economie Roland Lescure et le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, à Washington, le 16 avril 2026, pour les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale ( AFP / Kent NISHIMURA )

L'impact de la guerre au Moyen-Orient est estimé entre 4 et 6 milliards d'euros à ce stade, a annoncé le ministre de l'Economie Roland Lescure sur RTL mardi, avant une réunion à Bercy où le gouvernement devrait annoncer des mesures d'économies supplémentaires.

"C'est l'ordre de grandeur à ce stade du coût de la crise tel qu'on peut l'estimer" avec notamment un impact de 3,6 milliards d'euros sur le coût de la dette "qui est en hausse parce que les taux d'intérêt ont monté", a-t-il précisé sans plus de détails.

Il était interrogé avant une réunion d'un comité d'alerte des finances publiques à Bercy dans la matinée qui pourrait décider de mesures d'économies supplémentaires face aux conséquences économique du conflit.

"On ne va rien annuler mais on peut être amené à prendre des mesures de précaution, dans le langage technique ça s'appelle du gel. On gèle des dépenses qu'on peut ensuite dégeler si ça va mieux", a détaillé Roland Lescure.

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