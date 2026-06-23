France-L'historien Marc Bloch et son épouse sont entrés au Panthéon

L'historien et résistant français Marc Bloch, fusillé par la Gestapo en juin 1944, et son épouse Simonne Vidal sont officiellement entrés au Panthéon mardi lors d'une cérémonie nocturne aux accents politiques voulue par Emmanuel Macron comme un hommage à "l'altérité" contre "le repli identitaire".

"Défenseur ardent et inlassable de la laïcité, Marc Bloch endure les conséquences de l'antisémitisme d'État initié par le gouvernement du maréchal Pétain", a déclaré le chef de l'Etat lors d'un discours au Panthéon après la remontée du cortège, rue Soufflot, de ces "deux vies au service de la vérité, de la liberté et de la République".

"Sa bibliothèque a été dispersée par les nazis mais ce sont bien les graines de son génie européen qui ont essaimé et enfanté d'autres savants, comme lui attachés à notre civilisation de liberté", a-t-il souligné.

Emmanuel Macron avait annoncé en novembre 2024, à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de Strasbourg, sa volonté de voir entrer cet "héritier des Lumières" et son épouse au Panthéon.

Spécialiste de l'histoire médiévale, Marc Bloch, né en 1886 à Lyon, combattit durant la Première et la Seconde guerres mondiales. Prenant part à la bataille de France contre l'armée du Troisième Reich en mai-juin 1940, il subit les lois antisémites du régime de Vichy et perdit son poste de maître de conférences à la Sorbonne.

Réfugié en zone libre, il rallia la Résistance et rentra dans la clandestinité en 1943. Arrêté par les Allemands, il fut torturé et exécuté par la Gestapo le 16 juin 1944. Son épouse décéda de maladie en juillet 1944 à l'hôpital de Lyon.

Marc Bloch tira de l'effondrement de 1940 un essai posthume, "L'Etrange défaite", qu'il écrivit de juillet à septembre 1940 et fut publié en 1946. Il y dénonce une sclérose française, militaire, politique et sociale et, entre l'entrée en guerre de septembre 1939 contre l'Allemagne et l'armistice du 22 juin 1940.

"Nos chefs ne se sont pas seulement laissé battre. Mais ils ont estimé très tôt naturel d’être battus", écrit-il notamment dans cet ouvrage considéré aujourd'hui comme un avertissement contre la montée des périls nationalistes.

(Sophie Louet, édité par Zhifan Liu)