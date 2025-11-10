 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-L'ex-compagne d'Abdeslam dans le viseur du PNAT pour un projet d'action violente
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 14:22

Le Parquet national antiterroriste annonce lundi avoir requis la mise en examen et l'incarcération de trois personnes, dont l'ex-compagne de Salah Abdeslam, pour "association de malfaiteurs terroriste" en vue de la préparation d'un attentat, à trois jours du dixième anniversaire des attentats du 13-Novembre.

Salah Abdeslam, seul survivant des commandos djihadistes, condamné à la perpétuité incompressible en juin 2022 en France et incarcéré à la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), n'est pas mis en cause dans cette information judiciaire, précise le PNAT dans un communiqué.

Outre Maëva B., qui est séparée du détenu et n'entretient plus de relations avec lui depuis avril dernier, deux autres personnes, placées en garde à vue le 7 novembre, sont soupçonnées : un homme de 20 ans, "nouvel époux religieux demeurant dans l'Isère", et "une mineure de 17 ans demeurant dans l'Hérault".

Au total, le PNAT a ouvert lundi deux informations judiciaires, l'une pour ce projet d'action violente, l'autre pour "recel d'objet illicite remis à un détenu et complicité, association de malfaiteurs délictuelle de droit commun".

Dans ce dernier dossier ouvert en janvier 2025, Salah Abdeslam a été placé en garde à vue deux fois la semaine dernière - mesures ensuite levées - pour la détention d'une clé USB qui lui aurait permis de transférer de la propagande djihadiste (organisation Etat islamique et Al-Qaïda) sur son ordinateur.

"FASCINATION POUR LE DJIHAD"

L'ex-compagne de Salah Abdeslam, placée en garde à vue pour ces faits le 4 novembre, devait être mise en examen également dans cette affaire. Elle a reconnu "avoir acquis une clé USB, l'avoir chargée de propagande djihadiste et fait remettre à Salah Abdeslam au cours d'un parloir", précise le communiqué du PNAT. Le PNAT ajoute que Salah Abdeslam fera l'objet d'une mise en examen ultérieure pour ces faits.

Des supports numériques saisis au domicile de la jeune femme dans le cadre de cette enquête ont mis en évidence, "outre sa radicalisation certaine et une fascination pour le djihad", plusieurs "discussions ou recherches relatives à l'élaboration d'un projet distinct d'action violente, sans lien avec Salah Abdeslam".

"Salah Abdeslam est une figure symbolique. C'est le seul survivant du commando des attentats du 13-Novembre. Mais dans les faits qui lui sont reprochés, il n'est pas mis en cause dans un projet d'attentat", a déclaré la directrice générale de la Sécurité intérieure, Céline Berthon, lundi matin sur RTL.

"C'est un individu qui demeure radicalisé, convaincu de l'idéologie mortifère qu'il a suivie pendant des années et qui l'a conduit à passer aux actes. Nous n'avons pas de raison de penser qu'il soit impliqué sur des réseaux d'une autre nature", a-t-elle ajouté.

La directrice de DGSI a réaffirmé que la France maintenait "une posture de vigilance" face à la menace terroriste, qui "existe encore", mais qu'une menace "concrète [n'avait pas été] identifiée pour le 13 novembre".

Voir également:

Dix ans après, le trauma des attentats du 13-Novembre reste entier nL6N3WI0WM

(Rédigé par Sophie Louet, édité par Tangi Salaün)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Ã©vÃ©nement Ubisoft. (crédit photo : Ubisoft / )
    Les changements de recommandations : Ayvens, Ubisoft
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:50 

    * AYVENS AYX.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 12,5 euros contre 11,2 euros. * UBISOFT UBIP.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 8 euros contre 10 euros. (Rédaction de Gdansk)

  • L'ex-président français, Nicolas Sarkozy, à Paris, le 21 octobre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Après vingt jours en détention, Nicolas Sarkozy est sorti de prison
    information fournie par AFP 10.11.2025 15:44 

    Vingt jours derrière les barreaux puis l'air libre: l'ex-président Nicolas Sarkozy est sorti lundi après-midi de prison dans la foulée de sa libération sous contrôle judiciaire par la cour d'appel de Paris, qui lui a interdit d'entrer en contact avec de hauts responsables ... Lire la suite

  • L'ancien président français Nicolas Sarkozy le jour de son incarcération à la prison de la Santé
    France: Nicolas Sarkozy est sorti de prison, sous contrôle judiciaire
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:39 

    par Juliette Jabkhiro Nicolas Sarkozy est sorti lundi de la prison de la Santé, 20 jours après y avoir été incarcéré après que la Cour d'appel de Paris s'est prononcée en faveur de sa remise en liberté, dans l'attente de son procès en appel pour l'affaire dite ... Lire la suite

  • Le Saoudien Taleb Jawad al-Abdulmohsen dans la salle d'audience à Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne, le 10 novembre 2025 ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Un Saoudien islamophobe jugé pour l'attentat du marché de Noël à Magdebourg
    information fournie par AFP 10.11.2025 15:11 

    Le procès sous haute sécurité d'un Saoudien islamophobe, jugé pour l'attentat meurtrier du marché de Noël à Magdebourg (est de l'Allemagne) en décembre 2024, s'est ouvert lundi dans un contexte tendu, les fêtes de fin d'année approchant. Cette attaque à la voiture ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank