France-L'Aude toujours en proie aux flammes, l'incendie fixé

(Actualisé avec point de situation à 20h)

par Manon Cruz et Abdul Saboor

SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE (Aude), 7 août (Reuters) - L a progression du feu dans l'Aude a perdu en intensité jeudi et l'incendie, le plus grand observé en France depuis près de huit décennies, était fixé en début de soirée, a annoncé la préfecture du département méridional.

"Le feu est fixé", a-t-elle indiqué dans un communiqué. "La mobilisation des sapeurs pompiers restera intense sur le terrain dans les jours à venir."

Selon le dernier point de situation publié par les services de l'Etat, à 20h00 (18h00 GMT), l'incendie qui s'est déclenché mardi après-midi dans la commune de Ribaute avait brûlé 16.000 hectares et touché 16 communes, dont 11.000 hectares de forêts et plus de 2.000 hectares de surfaces agricoles.

Le bilan de l'incendie reste d'une personne décédée tandis que trois autres, qui étaient portées disparues, ont été retrouvées jeudi. Deux personnes civiles et 16 pompiers ont en outre été blessés.

Le bilan matériel, lui, était en fin de journée de 36 habitations brûlées et 20 endommagées, avec 18 hangars, 3 chalets et 54 véhicules détruits.

Plus de 2.000 pompiers étaient encore déployés sur l'incendie jeudi soir, avec plus de 200 gendarmes. En outre, 6 Canadairs, 3 hélicoptères Puma et 1 Dash ont été déployés toute la journée.

Concernant le réseau électrique, environ 5.000 foyers ont été privés d'électricité au plus fort de la crise et 1.500 l'étaient encore jeudi soir.

Le gouvernement a déploré le plus important incendie jamais observé en France depuis 1949 et mis en cause le changement climatique. Le département de l'Aude subit une longue période de sécheresse.

Météo France a de nouveau alerté jeudi sur un danger "élevé" de feux sur le pourtour méditerranéen alors qu'une vague de chaleur touche actuellement le sud du pays.

Le sous-préfet de Narbonne a mis en garde contre un risque de réactivation de l'incendie, dont le pourtour du feu en lisière atteint 100 kilomètres.

(Rédigé par Zhifan Liu et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer et Benjamin Mallet)