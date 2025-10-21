France-L'ancien président Nicolas Sarkozy va être incarcéré à la prison de la Santé

par Michel Rose

Nicolas Sarkozy est attendu mardi à la prison de la Santé pour purger une peine de cinq ans d'emprisonnement après avoir été jugé coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse en 2007, une déchéance pour l'ancien chef de l'Etat, jadis connu pour son assurance et son attirance pour la lumière.

Au pouvoir de 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy, 70 ans, va devenir le premier ancien locataire de l'Elysée à être placé en détention depuis Philippe Pétain, emprisonné après la Deuxième Guerre mondiale pour avoir collaboré avec les Nazis.

"Je n'ai pas peur de la prison", a dit Nicolas Sarkozy dans un entretien à La Tribune Dimanche en amont de son incarcération. "Je garderai la tête haute, y compris devant les portes de la Santé".

Le parquet national financier (PNF) avait requis en mars dernier sept ans de prison et cinq ans d'inéligibilité à l'encontre de Nicolas Sarkozy, mis en examen en 2018 pour des soupçons selon lesquels il a reçu de l'argent de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne lors de l'élection présidentielle de 2007, qu'il a remportée.

Il a été relaxé le mois dernier des accusations de recel de détournement de fonds publics, de corruption passive et d'infractions au code électoral.

L'ancien chef de file de l'UMP (Union pour un mouvement populaire, devenu par la suite le parti Les Républicains) nie toute inconduite et a dénoncé un "complot" aux motivations politiques, reprochant aux juges de vouloir l'humilier.

Bien qu'il a fait appel de sa condamnation, Nicolas Sarkozy va être incarcéré, sa peine ayant été assortie d'une exécution provisoire.

L'ex-locataire de l'Elysée avait déjà été condamné en 2023 dans une affaire distincte de corruption - une condamnation confirmée par la Cour de cassation en décembre dernier -, celle dite des "écoutes". Reconnu coupable de corruption active sur magistrat et trafic d'influence active sur personne dépositaire de l'autorité publique, il avait été condamné à un an d'emprisonnement ferme sous bracelet électronique.

"LE COMTE DE MONTE-CRISTO" COMME LECTURE

A la prison de la Santé, située dans le XIVe arrondissement de Paris et qui a hébergé de nombreux détenus notoires tels qu'Alfred Dreyfus, Maurice Papon ou encore Jacques Mesrine, il est vraisemblable que Nicolas Sarkozy soit placé dans le quartier réservé aux "personnes vulnérables", où il sera seul dans sa cellule afin de garantir sa sécurité.

Les conditions de détention sont similaires au reste de la prison; les cellules mesurent entre 9 et 12 mètres carrés et, depuis que des rénovations ont été effectuées, elles disposent désormais de douches privées.

Nicolas Sarkozy aura accès à une télévision - pour un tarif mensuel de 14 euros - et à un téléphone fixe.

L'ancien chef de l'Etat va également emmener des livres. Trois, pour sa première semaine de détention, comme il l'a confié au Figaro. Parmi eux, a-t-il dit: "Le Comte de Monte-Cristo", roman d'Alexandre Dumas qui narre l'histoire d'un homme injustement emprisonné qui prépare une vengeance contre ceux l'ayant trahi.

La décision de placer Nicolas Sarkozy en prison a provoqué l'indignation au sein de la droite et de l'extrême droite.

Reste que ce verdict illustre un virage dans l'approche de la lutte contre la criminalité en col blanc en France, dans le sillage de réformes mises en oeuvre par les socialistes, alors que nombre de politiciens condamnés pour malversations dans les années 1990 et 2000 avaient échappé à la prison.

Afin de lutter contre l'impression d'impunité, les juges prononcent de plus en plus souvent des exécutions provisoires, qui contraignent à une incarcération immédiate même lorsqu'un appel est interjeté, ont souligné auprès de Reuters des experts juridiques et des politiciens.

D'après un sondage Elabe pour BFM TV diffusé le 1er octobre, 58% des Français disent penser que le verdict rendu contre Nicolas Sarkozy est impartial. Par ailleurs, 61% des personnes interrogées ont dit soutenir la décision d'emprisonner l'ancien président immédiatement, sans attendre un jugement en appel.

Emmanuel Macron, qui entretient des liens chaleureux avec Nicolas Sarkozy et l'épouse de celui-ci, Carla Bruni, a déclaré lundi avoir rencontré l'ancien locataire de l'Elysée en amont de son incarcération.

(Michel Rose; version française Jean Terzian)