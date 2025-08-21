France: l'activité du secteur privé se stabilise presque en août (PMI Flash)

( AFP / ANGELA WEISS )

L'activité du secteur privé en France s'est quasiment stabilisée en août tout en restant encore en dessous du seuil de croissance, selon le baromètre PMI Flash HCOB publié jeudi par S&P Global et la Hamburg Commercial Bank.

L'indice composite s'est établi à 49,8 en août, contre 48,6 en juillet, un "plus haut de 12 mois", est-il indiqué.

Un indice inférieur à 50 signifie une contraction de l'activité.

L'indice "s’est fortement rapproché de la barre du 50,0 qui sépare la croissance de la contraction en août", soulignent les auteurs de l'enquête.

"Il a atteint son plus haut niveau depuis le début de la période de contraction de l’activité globale amorcée il y a un an et ne signale qu’une détérioration minime de la conjoncture du secteur privé français en août. De même, à l’échelon sectoriel".

Mais "si l’indice s’est légèrement redressé par rapport au mois précédent, il ne donne aucun signe de renversement prochain de la tendance", tient à souligner Jonas Feldhusen, économiste à la HCOB.

"Sur une note plus positive, la contraction a ralenti dans l’industrie manufacturière et dans le secteur des services, tendance qui, avec un optimisme prudent, pourrait être interprétée comme un signe précurseur de stabilisation", complète-t-il.

Dans les détails, l'indice PMI Flash de l’activité de services en France s’est redressé à 49,7 en août contre 48,5 en juillet, là encore un "plus haut de 12 mois", tandis que l'indice PMI Flash de la production manufacturière s’est redressé à 49,8 en août contre 48,6 en juillet, "plus haut de 3 mois".

Concernant les prix, les données publiées jeudi indiquent "un renforcement des tensions inflationnistes dans le secteur privé en France", les prix payés ayant augmenté "à un rythme plus soutenu pour la première fois depuis mai".

Plus généralement, le baromètre souligne qu'"après une période prolongée de contraction", l'économie française "a montré des signes de stabilisation en août", l'emploi ayant également "enregistré une croissance pour la première fois depuis novembre 2024, le taux de création de postes ayant atteint un sommet de seize mois".

"Les entreprises privées françaises ont augmenté leurs effectifs en dépit de perspectives d’activité défavorables pour les douze prochains mois et de la faiblesse persistante de la demande, bien que le recul des nouvelles affaires se soit atténué par rapport à juillet", est-il indiqué.