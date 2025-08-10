France/Jours fériés-Le gouvernement vise €4,2 mds d'économies - presse

Le gouvernement français vise un rendement de 4,2 milliards d'euros dès 2026 pour le budget de l'Etat avec le projet de suppression de deux jours fériés présenté le mois dernier par le Premier ministre François Bayrou, rapporte dimanche le quotidien les Echos.

Le quotidien français précise sur son site internet que le gouvernement a adressé vendredi en même temps que la lettre de cadrage de l'assurance-chômage un document d'orientation concernant la suppression de deux jours fériés aux trois organisations patronales - Medef, CPME et U2P - ainsi qu'aux cinq confédérations - CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et CFTC.

Ce document précise les modalités de la réforme voulue par le chef de l'exécutif, qui souhaite supprimer le lundi de Pâques et le 8-mai afin de donner la priorité au travail. Le document demande aux partenaires sociaux de faire savoir aux services du Premier ministre "d'ici au 1er septembre" s'ils souhaitent engager une négociation sur le sujet, qui devra dans ce cas se conclure "au plus tard le 30 septembre".

D'après les Echos, le document laisse des "marges de manoeuvre" aux entreprises et le choix des jours fériés, mais insiste sur le fait que "le rendement de cette mesure devra être pour le secteur privé de 4,2 milliards d'euros dès 2026 pour le budget de l'Etat".

La lettre du Premier ministre, toujours selon les Echos, souligne que "les actifs français, comme leurs voisins européens, travaillent moins que les actifs américains".

"Les salariés à temps complet en France travaillent 1.673 heures par an, contre 1.790 heures en Allemagne", est-il également indiqué.

(Rédigé par Claude Chendjou)