France/Incendies-Plus de 116.000 hectares brûlés en France, situation stabilisée en Gironde

* Macron en Gironde pour apporter son soutien aux pompiers

* Lescure évoque un "coup de tonnerre économique"

* Le maire de Bordeaux "prêt à toute éventualité"

(Actualisé tout du long)

Les incendies en France ont ravagé une étendue record de 116.085 hectares depuis le début de la saison estivale, a dit lundi le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, alors que la situation en Gironde était stabilisée mais pas maîtrisée.

"On vit une saison qui est totalement inédite et bien exceptionnelle", a-t-il déclaré à l'issue du conseil des ministres présidé par Emmanuel Macron, qui s'est envolé pour le Sud-Ouest afin d'apporter le "soutien de la Nation" aux forces mobilisées pour lutter contre les flammes.

En Gironde et dans les Landes, quelque 42.000 hectares sont partis en fumée, beaucoup plus que "lors des incendies sur cette même zone en 2022 où on était à 22.000 hectares", a précisé Laurent Nuñez. "Au moment où je vous parle, il (le feu) est stabilisé, il n'est pas fixé".

Toujours selon le ministre, 2.500 pompiers, 18 engins aériens et 1.500 militaires sont sur le terrain.

Outre le Sud-Ouest, des incendies importants continuent dans le Var et en Corse, notamment.

Cesfeux de forêt qui ravagent une partie de la France, où un quatrième épisode de canicule est annoncé cette semaine, représentent un "coup de tonnerre économique", a déclaré de son côté le ministre de l'Economie, Roland Lescure.

"La mobilisation générale est présente pour cette catastrophe écologique évidemment et sociale (...) mais qui est aussi un coup de tonnerre économique qui affecte une région qui n'en avait pas besoin", a-t-il dit à la presse en marge d'une réunion au ministère de l'Economie.

PRISE EN CHARGE DU RELOGEMENT

La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a mis en garde pour sa part contre un "effondrement de la production de maraîchage en France" à cause de la canicule.

"L'effet de la canicule (...) sur les productions végétales et sur la capacité à produire du lait est très, très importante", a-t-elle dit, à l'issue du conseil des ministres. "On a un effondrement des productions et beaucoup d'interrogations sur la capacité à produire pour la prochaine saison, pour l'automne et l'hiver prochain".

Juste avant le dernier conseil des ministres avant les vacances, Emmanuel Macron a présidé une nouvelle réunion de crise consacrée aux incendies.

"Il y a des entrepôts qui sont en zone incendiée et donc qui sont fermés", a dit Roland Lescure.

Après une réunion à Bercy avec les représentants des acteurs économiques locaux, il a notamment été décidé de prolongerjusqu'au 31 août le délai de déclaration des sinistres pour toutes les personnes devant avoir recours à leur assurance.

Alors que près de 220.000 pesonnes ont été évacuées dans le Sud-Ouest, la prise en charge des frais de relogement, au titre de l'assurance habitation, pour les personnes ayant dû évacuer leur résidence principale, est également prévue.

SAISON TOURISTIQUE PERTURBÉE

Le ministre des PME, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du pouvoir d'achat, Serge Papin, a évoqué une saison touristique perturbée.

"On encourage aussi évidemment tous les touristes à ne pas venir maintenant dans les zones concernées", a-t-il dit.

"On est sur une saison touristique qui était très bien partie. Évidemment, ça nous touche beaucoup de voir que là, avec ces catastrophes, ça va perturber bien sûr dans ces zones-là l'activité touristique", a-t-il aussi souligné.

A Bordeaux, où le feu se rapproche de la métropole, le maire Thomas Cazenave a dit envisager tous les scénarios.

"C'est très difficile à prévoir, il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure mais à être attentif aux messages et être prêt à toute éventualité", a-t-il diten réponse à une question de possibles évacuations des habitants de la ville.

Le Bordelais renferme par ailleurs des sites stratégiques dans le secteur du spatial, de l'aéronautique et de la défense, avec des groupes comme Thales, Dassault, Safran, MBDA et ArianeGroup.

"ArianeGroup travaille en étroite coopération avec les autorités à la fois locales et nationales. Tous les sites concernés ont été évacués et toutes les mesures nécessaires ont été prises pour les sécuriser, a déclaré le groupe européen, qui détient deux sites à Le Haillan et à Saint-Médard-en Jalles.

ArianeGroup n'a pas souhaité préciser les mesures de sécurité prises.

L'incendie en Gironde, qui a démarré mercredi sur la commune de Saumos, est considéré comme "convectif" : il crée une forme de colonne d'aspiration, s'ajoutant au vent naturel et nourrissant ainsi les flammes de manière décuplée.

Le gouvernement est la cible de critiques pour ne pas avoir pris des mesures de prévention robustes contre les conséquences du réchauffement climatique et négligé les moyens de lutte contre les incendies, favorisés par la hausse des températures, la sécheresse et le "stress hydrique".

(Service France, édité par Benoit Van Overstraeten)