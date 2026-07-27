France/Incendies-116.085 hectares brûlés depuis le début de la saison, dit Nuñez

Les incendies en cours en France ont désormais ravagé 116.085 hectares depuis le début de la saison estivale, a déclaré lundi Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur.
"On vit une saison qui est totalement inédite et bien exceptionnelle", a-t-il ajouté à l'issue du conseil des ministres présidé par Emmanuel Macron.
(Rédigé par Claude Chendjou et Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)
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