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France/Incendies-116.085 hectares brûlés depuis le début de la saison, dit Nuñez
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 13:25
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Les incendies en cours en France ont désormais ravagé 116.085 hectares depuis le début de la saison estivale, a déclaré lundi Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur.

"On vit une saison qui est totalement inédite et bien exceptionnelle", a-t-il ajouté à l'issue du conseil des ministres présidé par Emmanuel Macron.

(Rédigé par Claude Chendjou et Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)

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