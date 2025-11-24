France-Il y a toujours une majorité à l'Assemblée pour voter le budget, dit Lecornu

(Actualisé avec déclarations supplémentaires de Lecornu)

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu estime lundi qu'il y a toujours une majorité à l'Assemblée nationale pour voter le budget 2026, malgré le rejet vendredi par les députés de la partie "recettes" dudit budget.

"Il y a toujours une majorité à l'Assemblée nationale pour permettre de voter un budget pour l'année prochaine. Pour la première fois, des députés se sont parlé, ont travaillé ensemble, ont trouvé des chemins de compromis sur certaines thématiques", a-t-il déclaré depuis Matignon.

Tout en soulignant le "cynisme de certains partis" qui ne pensent qu'à la prochaine élection présidentielle et soucieux de montrer son volontarisme pour parvenir à un compromis, le Premier ministre a également indiqué qu'il convoquerait prochainement les chefs de partis auxquels ils demandent de se positionner.

"Je vais recevoir l'ensemble des formations politiques représentées à l'Assemblée nationale et au Sénat dans les prochains jours", a-t-il dit.

"Avec dans un instant une réunion exceptionnelle des membres du gouvernement. Ce soir, une réunion des chefs des groupes qui soutiennent l'action du gouvernement. Et puis aussi, pour la première fois depuis le mois de septembre, de nouveau un certain nombre de réunions avec les partenaires sociaux", a-t-il poursuivi.

Sébastien Lecornu a précisé que les consultations à venir porteront sur cinq thématiques qu'il juge prioritaires pour la France, notamment le niveau des déficits, la réforme de l'Etat et les enjeux énergétiques.

"Nous devons dans le cadre budgétaire global, garder une cible de déficit à moins de 5% du PIB. Ça c'est une priorité absolue", a-t-il martelé, notant que cet objectif "pose la question évidemment des économies".

"Je souhaite que nous puissions avancer avec les formations politiques, mais aussi avec les partenaires sociaux, (sur) la question de la réforme de l'état, de la décentralisation, de la clarification des compétences, de l'exercice des missions de service public dans le pays", a-t-il également noté.

"Je souhaite poser dans le débat public rapidement (...) la question de l'énergie", a-t-il poursuivi.

"C'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu industriel, c'est un enjeu écologique, c'est un enjeu d'aménagement du territoire", a-t-il expliqué.

Sur tous ces sujets, Sébastien Lecornu a dit vouloir entendre les différentes formations politiques pour prendre des décisions d'ici à Noël.

Les députés français ont rejeté massivement dans la nuit de vendredi à samedi en première lecture la première partie du projet de loi de finances 2026 avec 404 voix contre et une voix pour.

Le texte doit désormais être transmis au Sénat, qui devrait retirer de nombreux amendements adoptés par l'Assemblée nationale lors de son examen.

(Rédigé par Claude Chendjou et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)