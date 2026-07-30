France: Hausse inattendue des dépenses de consommation des ménages en juin

Des gens font leurs courses sur un marché local à Nantes
Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont progressé de façon inattendue en juin, montrent les données publiées jeudi par l'Insee.
Elles ont augmenté de 0,4% sur un mois, après une hausse de 0,3% en mai (révisé de +0,5%), selon les données.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de consommation des ménages en biens en baisse de 0,1% en juin.
(Rédigé par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer