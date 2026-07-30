France: Hausse inattendue des dépenses de consommation des ménages en juin

Des gens font leurs courses sur un marché local à Nantes

‌Les dépenses ​de consommation des ménages en biens ​en France ont ​progressé de ⁠façon inattendue en ‌juin, montrent les données publiées ​jeudi ‌par l'Insee.

Elles ont ⁠augmenté de 0,4% sur un ⁠mois, ‌après une hausse ⁠de 0,3% ‌en mai (révisé ⁠de +0,5%), selon les ⁠données.

Les ‌économistes interrogés par Reuters ​tablaient ‌en moyenne sur des dépenses ​de consommation ⁠des ménages en biens en baisse de 0,1% en juin.

(Rédigé par Augustin ​Turpin)