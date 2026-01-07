 Aller au contenu principal
France: Hausse de la confiance des ménages en décembre
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 09:05

Une cliente avec un billet de dix euros sur un marché local de Nantes

Une cliente avec un billet de dix euros sur un marché local de Nantes

L'indice de confiance ‍des ménages en France a augmenté, comme attendu, ‌en décembre, selon l'enquête mensuelle de ​conjoncture publiée mercredi ⁠par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort ⁠à ‍90 points en ​​​​​​​décembre ⁠après 89 points en novembre (non révisé), ont ​révélé les données.

"Le solde d'opinion relatif à ⁠l'opportunité d'épargner ​atteint un nouveau maximum ​historique ​ce mois-ci", souligne l'Insee ​dans ⁠un communiqué.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur ‌une confiance des ménages à 90 points en décembre.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin ‌Turpin)

