France: Hausse de la confiance des ménages en décembre

Une cliente avec un billet de dix euros sur un marché local de Nantes
L'indice de confiance des ménages en France a augmenté, comme attendu, en décembre, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mercredi par l'Insee.
L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 90 points en décembre après 89 points en novembre (non révisé), ont révélé les données.
"Le solde d'opinion relatif à l'opportunité d'épargner atteint un nouveau maximum historique ce mois-ci", souligne l'Insee dans un communiqué.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une confiance des ménages à 90 points en décembre.
(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer