07/01/2026

France: Hausse de la confiance des ménages en décembre

Une cliente avec un billet de dix euros sur un marché local de Nantes

L'indice de confiance ‍des ménages en France a augmenté, comme attendu, ‌en décembre, selon l'enquête mensuelle de ​conjoncture publiée mercredi ⁠par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort ⁠à ‍90 points en ​​​​​​​décembre ⁠après 89 points en novembre (non révisé), ont ​révélé les données.

"Le solde d'opinion relatif à ⁠l'opportunité d'épargner ​atteint un nouveau maximum ​historique ​ce mois-ci", souligne l'Insee ​dans ⁠un communiqué.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur ‌une confiance des ménages à 90 points en décembre.

