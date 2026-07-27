France: Genevard note un effondrement de la production de maraîchage avec la canicule

Annie Genevard à l'Assemblée nationale à Paris
Il y a un effondrement de la production de maraîchage en France à cause de la canicule, a déclaré lundi Annie Genevard, ministre de l'Agriculture.
"L'effet de la canicule (...) sur les productions végétales et sur la capacité à produire du lait est très très importante", a-t-elle dit, à l'issue du conseil des ministres..
"C'est là que se concentrent les effets les plus négatifs de la canicule en production maraîchère de plein champ. On a un effondrement des productions et beaucoup d'interrogations sur la capacité à produire pour la prochaine saison, pour l'automne et l'hiver prochain", a ajouté Anne Genevard.
(Rédigé par Claude Chendjou et Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)
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