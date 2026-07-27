 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: Genevard note un effondrement de la production de maraîchage avec la canicule
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 14:18
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Annie Genevard à l'Assemblée nationale à Paris

Annie Genevard à l'Assemblée nationale à Paris

‌Il y a un ​effondrement de la production de maraîchage en France à cause ​de la canicule, a déclaré ​lundi Annie Genevard, ⁠ministre de l'Agriculture.

"L'effet de ‌la canicule (...) sur les productions végétales et sur ​la ‌capacité à produire du ⁠lait est très très importante", a-t-elle dit, à l'issue du ⁠conseil ‌des ministres..

"C'est là que ⁠se concentrent les effets ‌les plus négatifs ⁠de la canicule en production ⁠maraîchère ‌de plein champ. On a ​un effondrement ‌des productions et beaucoup d'interrogations sur la ​capacité à produire pour la prochaine saison, ⁠pour l'automne et l'hiver prochain", a ajouté Anne Genevard.

(Rédigé par Claude Chendjou et Nicolas Delame, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

Canicule
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

9 commentaires

  • 15:57

    Ok pour les pesticides mais on est sauvé on aura nos bassines :-)

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank