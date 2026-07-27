France: Genevard note un effondrement de la production de maraîchage avec la canicule

Annie Genevard à l'Assemblée nationale à Paris

‌Il y a un ​effondrement de la production de maraîchage en France à cause ​de la canicule, a déclaré ​lundi Annie Genevard, ⁠ministre de l'Agriculture.

"L'effet de ‌la canicule (...) sur les productions végétales et sur ​la ‌capacité à produire du ⁠lait est très très importante", a-t-elle dit, à l'issue du ⁠conseil ‌des ministres..

"C'est là que ⁠se concentrent les effets ‌les plus négatifs ⁠de la canicule en production ⁠maraîchère ‌de plein champ. On a ​un effondrement ‌des productions et beaucoup d'interrogations sur la ​capacité à produire pour la prochaine saison, ⁠pour l'automne et l'hiver prochain", a ajouté Anne Genevard.

(Rédigé par Claude Chendjou et Nicolas Delame, édité par Benoit ​Van Overstraeten)