France-Geffray engage une refonte des instances de démocratie lycéenne

Le ministre de l'Education, Edouard Geffray, a annoncé vendredi dans un message publié sur le réseau social X qu'il engageait une refonte des instances de démocraties lycéennes.

"Les lycéens doivent avoir voix au chapitre", a écrit le ministre. "J'engage dès cette année une refonte des instances de démocratie lycéenne."

Edouard Geffray a détaillé quatre engagements: davantage d'élus lycéens au Conseil supérieur de l'éducation, un tiers des sièges des élus lycéens réservés aux élèves des voies professionnelles, l'association des régions aux conseils académiques de la vie lycéennes, et des budgets dédiés pour financer les projets soutenus par les instances lycéennes.

Cette annonce intervient alors que l'"acte IV" du mouvement lancé il y a près de trois semaines par les lycéens et les étudiants pour exiger de meilleures conditions d'enseignement s'est déroulé jeudi.

(Rédigé par Camille Raynaud)