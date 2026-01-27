France, GB, USA et Allemagne appellent au respect du cessez-le-feu en Syrie

La France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l'Allemagne ont salué mardi la prolongation pour 15 jours du cessez-le-feu entre l'armée syrienne et les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie et ont appelé toutes les parties au respect strict de l'accord.

Dans une déclaration commune publiée par le gouvernement britannique, les quatre pays invitent aussi les forces extérieures à la Syrie à se joindre à leurs efforts en faveur de la paix et de l'arrêt des violences.

Ils exhortent toutes les parties à conclure rapidement un cessez-le-feu permanent.

(Sarah Young, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)