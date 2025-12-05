France-Enquête après un vol présumé de drones au-dessus de la base sous-marine de l'île Longue

Une enquête a été ouverte après plusieurs signalements évoquant le survol jeudi soir par des drones de la base sous-marine de l’île Longue (Finistère), site qui abrite les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) de l'armée française, a confirmé vendredi à Reuters le procureur adjoint chargé des affaires militaires au sein du parquet de Rennes.

"L'enquête qui démarre a pour objectif de vérifier qu'il y a bien eu des drones", a déclaré Jean-Marie Blin, précisant qu'il y avait eu plusieurs signalements entre 19h00 jeudi (18h00 GMT) et 01h00 du matin (00h00 GMT) vendredi.

Il a démenti des informations de presse selon lesquelles les gendarmes avaient ouvert le feu sur les drones présumés tout en précisant qu'une "mesure de précaution" avait été mise en place.

La base navale de l'île Longue est le coeur de la dissuasion nucléaire française. Les SNLE sont notamment équipés de missiles balistiques à charge nucléaire.

Le trafic aérien a été perturbé récemment dans plusieurs aéroports européens par le survol de drones d'origine inconnue.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dénoncé une "guerre hybride", évoquant en creux la responsabilité de la Russie. Moscou a démenti à plusieurs reprises une quelconque implication.

(Reportage Gabriel Stargardter et Inti Landauro, rédigé par Louise Breusch Rasmussen, version française Blandine Hénault, édité par Sophie Louet)