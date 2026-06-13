France-En meeting à Aubervilliers, Glucksmann propose une "alternative crédible" à gauche pour 2027

AUBERVILLIERS (Seine-Saint-Denis), 13 juin (Reuters) - R aphaël Glucksmann, président du parti Place publique, a appelé samedi la gauche à proposer une alternative crédible en 2027 lors de son premier meeting d'ampleur avant l'élection présidentielle de l'an prochain.

"Nous allons défier les pronostics, ramener la gauche au pouvoir", a lancé le député européen devant plusieurs milliers de personnes réunies aux docks d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.

"Le RN n'a pas encore triomphé. Les Français ne choisiront pas cinq années de plus de Macron et nous, nous allons nous rassembler pour gagner en 2027 (...) Les Français ne veulent pas non plus de Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée", a-t-il déclaré devant un décor où l'on pouvait lire "gagner en 2027".

"C'est à notre gauche de proposer une alternative crédible", a ajouté Raphaël Glucksmann, s'adressant aussi aux "militants socialistes" pour surmonter les divisions actuelles de la gauche française.

Plus de 4.000 personnes étaient présentes au meeting, selon les organisateurs.

Hostile à l'organisation d'une primaire à gauche, Raphaël Glucksmann n'est pas encore officiellement candidat à la présidentielle de l'an prochain et prendra sa décision de se présenter ou non d'ici trois mois.

La "mission sacrée" du prochain président sera de "redonner à la France sa souveraineté et sa liberté", a-t-il poursuivi, plaidant pour un état d'urgence industriel pour "tous les secteurs menacés par la Chine".

"Nous ferons de la République française une république écologique, c'est-à-dire libre", a-t-il ajouté.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Gilles Guillaume)