France-Edouard Balladur est mort à 97 ans

L'ancien Premier ministre Edouard Balladur est décédé à l'âge de 97 ans, rapportent lundi plusieurs médias français, citant la famille du défunt.
(Rédigé par Claude Chendjou)
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