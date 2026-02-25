France-Echec de la motion de censure du RN contre la planification énergétique

L'Assemblée nationale a rejeté mercredi une motion de censure déposée par les députés du Rassemblement national (RN) contestant la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et son adoption par décret mi-février.

La motion du RN a été approuvée par 140 députés alors qu'elle devait obtenir au minimum 289 voix pour renverser le gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu.

La PPE fixe les grandes orientations de la consommation d'électricité et les objectifs de production pour chaque filière énergétique (nucléaire, éolien, solaire, hydraulique) et permet ainsi aux différents acteurs d'anticiper projets et besoins en investissements.

Le troisième texte du genre, portant sur la décennie 2025-2035 et présenté le 12 février par Sébastien Lecornu, fait la part belle au nucléaire, confirmant les ambitions du président Emmanuel Macron de relancer la filière, au détriment des énergies éolienne et solaire.

