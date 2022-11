"France du travail" contre "France des allocations": Fabien Roussel remet le couvert

Après sa sortie largement commentée pendant la Fête de l'Humanité à la rentrée, le chef de file du PCF appelle une nouvelle fois la gauche à reprendre le "combat" du "travail pour tous".

Fabien Roussel, le 18 octobre 2022, à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

"C'est un choix de société que je défends et que j'assume". Près de trois mois après avoir semé la discorde au sein de la Nupes avec ses remontrances sur la "gauche des allocs", Fabien Roussel a réitéré ses propos, à l'antenne de RMC/BFMTV .

"Je préfère qu'on travaille tous"

Le leader du PCF souhaite "défendre le travail et l'ériger en priorité nationale pour reconstruire une France du travail en créant des emplois partout où nous en avons besoin". "Je préfère qu'on travaille tous, qu'on travaille mieux, qu'on travaille moins et qu'on n'allège pas l'âge de départ à la retraite notamment. C'est un choix de société que je défends et que j'assume. Je préfère défendre une France du travail qu'une France des allocations", a t-il lancé, mercredi 23 novembre.

Fabien Roussel a fait part de ses réserves quant aux revenus de substition "qui s'installent dans la durée". "Ca fait 40 ans qu'on a installé le RSA alors que ça devait être temporaire pour sortir des gens de la pauvreté. Or aujourd'hui, des gens vivent dans la pauvreté pendant des décennies", déplore t-il, appelant à "des emplois partout où l'on en a besoin". "Je souhaite que la gauche reprenne ce combat pour le travail pour tous dans notre pays avec un objectif : l'éradication du chômage", a t-il ajouté.

De l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon à l'écologiste Julien Bayou en passant par le socialiste Olivier Faure: la Nupes avait mis en minorité Fabien Roussel, début septembre à la Fête de l'Huma, sur sa critique d'une "gauche des allocs" qui ne parlerait pas aux classes populaires rurales.

"Nous ne pouvons combattre la droite et l'extrême droite en reprenant leurs mots. L'Assurance-chômage et le RSA vont être une grosse bataille de la rentrée" avec un projet de loi du gouvernement pour réformer la première, avait notamment souligné Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale.