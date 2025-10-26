 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Deux suspects interpellés après le cambriolage du Louvre
information fournie par Reuters 26/10/2025 à 11:21

(Actualisé avec Nuñez §6-7)

Deux suspects ont été interpellés samedi et se trouvent en garde à vue une semaine après le cambriolage du Louvre, a déclaré dimanche le parquet de Paris, confirmant des informations rapportées précédemment dans plusieurs médias.

"Une semaine après le vol en bande organisée perpétré au Louvre, je confirme que les enquêteurs de la BRB (Brigade de Répression du Banditisme) ont procédé à des interpellations dans la soirée du samedi 25 octobre 2025", a déclaré dans un communiqué la procureure de la République, Laure Beccuau.

"L’un des hommes interpellés s’apprêtait à quitter le territoire depuis l’aéroport de Roissy".

La procureure de la République a par ailleurs déploré "la divulgation précipitée de cet élément par des personnes informées, sans considération pour l’enquête".

"Il est trop tôt pour apporter quelque précision que ce soit", a-t-elle ajouté, précisant qu'elle communiquera "des éléments complémentaires à l’issue de cette phase de garde à vue".

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a adressé sur le réseau social X ses "plus vives félicitations aux enquêteurs qui ont travaillé sans relâche comme je le leur ai demandé et qui ont toujours eu toute ma confiance".

"Les investigations doivent se poursuivre en respectant le secret de l'enquête sous l'autorité de la juridiction interrégionale spécialisée du parquet de Paris", a-t-il ajouté.

Le cambriolage spectaculaire du Louvre dimanche dernier, dont le préjudice a été estimé à 88 millions d'euros, a provoqué l'émoi dans une partie de l'opinion publique et soulevé de nombreuses interrogations quant à la sécurité au sein du célèbre musée.

(Rédigé par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des policiers français se tiennent à côté du monte-charge utilisé par des cambrioleurs pour pénétrer dans le musée du Louvre, sur le quai François Mitterrand, à Paris, le 19 octobre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Une semaine après le vol de bijoux au Louvre, deux suspects en garde à vue
    information fournie par AFP 26.10.2025 11:29 

    Une semaine après le vol spectaculaire de huit joyaux de la couronne de France en quelques minutes au musée du Louvre, deux hommes, soupçonnés d'avoir fait partie du commando, ont été interpellés et placés en garde à vue. Dans un communiqué, la procureure de Paris, ... Lire la suite

  • Une représentante de la commission électorale vide une urne pour le dépouillement des votes de la présidentielle ivoirienne, le 25 octobre 2025 à Abidjan ( AFP / Sia KAMBOU )
    La Côte d'Ivoire attend les résultats de la présidentielle, Ouattara vers un 4e mandat
    information fournie par AFP 26.10.2025 11:27 

    Les Ivoiriens attendaient dimanche la compilation des résultats de la présidentielle tenue la veille dans le calme mais sans grand engouement des électeurs ni de réel suspens, Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011 étant l'ultra-favori. Ils étaient près de 9 ... Lire la suite

  • Des policiers français se tiennent à côté du monte-charge utilisé par des cambrioleurs pour pénétrer dans le musée du Louvre, sur le quai François Mitterrand, à Paris, le 19 octobre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Vol de bijoux au Louvre: deux hommes en garde à vue
    information fournie par AFP 26.10.2025 10:41 

    Deux hommes soupçonnés d'avoir participé au vol spectaculaire de bijoux patrimoniaux au musée du Louvre ont été interpellés samedi soir et placés en garde à vue, ont indiqué dimanche deux sources proches du dossier, confirmant une information du Parisien et partiellement ... Lire la suite

  • Le candidat démocrate pour la mairie de New York Zohran Mamdani lors d'un tournoi de footbal à New York, le 19 octobre 2025. ( AFP / ANGELA WEISS )
    Zohran Mamdani, l'ascension fulgurante d'un outsider
    information fournie par AFP 26.10.2025 10:22 

    Largement inconnu il y a encore quelques mois, Zohran Mamdani, élu local de la gauche du Parti démocrate issu d'une famille d'intellectuels de la diaspora indienne, pourrait devenir l'un des plus jeunes maires de l'histoire de New York, et le premier musulman. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank