France-Deux suspects interpellés après le cambriolage du Louvre

(Actualisé avec Nuñez §6-7)

Deux suspects ont été interpellés samedi et se trouvent en garde à vue une semaine après le cambriolage du Louvre, a déclaré dimanche le parquet de Paris, confirmant des informations rapportées précédemment dans plusieurs médias.

"Une semaine après le vol en bande organisée perpétré au Louvre, je confirme que les enquêteurs de la BRB (Brigade de Répression du Banditisme) ont procédé à des interpellations dans la soirée du samedi 25 octobre 2025", a déclaré dans un communiqué la procureure de la République, Laure Beccuau.

"L’un des hommes interpellés s’apprêtait à quitter le territoire depuis l’aéroport de Roissy".

La procureure de la République a par ailleurs déploré "la divulgation précipitée de cet élément par des personnes informées, sans considération pour l’enquête".

"Il est trop tôt pour apporter quelque précision que ce soit", a-t-elle ajouté, précisant qu'elle communiquera "des éléments complémentaires à l’issue de cette phase de garde à vue".

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a adressé sur le réseau social X ses "plus vives félicitations aux enquêteurs qui ont travaillé sans relâche comme je le leur ai demandé et qui ont toujours eu toute ma confiance".

"Les investigations doivent se poursuivre en respectant le secret de l'enquête sous l'autorité de la juridiction interrégionale spécialisée du parquet de Paris", a-t-il ajouté.

Le cambriolage spectaculaire du Louvre dimanche dernier, dont le préjudice a été estimé à 88 millions d'euros, a provoqué l'émoi dans une partie de l'opinion publique et soulevé de nombreuses interrogations quant à la sécurité au sein du célèbre musée.

(Rédigé par Kate Entringer)