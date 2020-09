Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Deux personnes portées disparues dans le Gard après les intempéries Reuters • 20/09/2020 à 14:08









FRANCE: DEUX PERSONNES PORTÉES DISPARUES DANS LE GARD APRÈS LES INTEMPÉRIES PARIS (Reuters) - Deux personnes étaient portées disparues dans le Gard dimanche, au lendemain des violentes intempéries qui se sont abattues sur le département du sud de la France, provoquant inondations et crues violentes, ont annoncé les autorités. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place pour faire le point sur la situation avec les secours et les autorités locales. Les deux personnes portées disparues sont une aide-soignante de 64 ans dont la voiture a été emportée par une rivière en crue, ainsi qu'un homme qui faisait de la course en montagne dans cette région accidentée des Cévennes. Selon Météo France, il est tombé samedi dans certaines parties du Gard autant de pluie que pendant une année complète habituelle. (Tangi Salaün)

