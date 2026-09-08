France-Deux cambrioleurs dérobent deux tableaux de Renoir au musée de Cagnes-sur-Mer

(Actualisé avec communiqué du parquet de Marseille)

CAGNES-SUR-MER, Alpes-Maritimes, 8 septembre (Reuters) - D eux cambrioleurs ont dérobé mardi matin deux tableaux au musée Renoir de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), abandonnant dans leur fuite deux autres oeuvres du peintre français, a confirmé le parquet de Marseille (Bouches-du-Rhône), désormais chargé de l'enquête.

Le maire Rassemblement national (RN) de la ville, Bryan Masson, a évoqué une opération sur "commande" près d'un an après le vol spectaculaire de huit joyaux de la Couronne au musée du Louvre.

Le "commando bien équipé et bien renseigné", selon lui, a pénétré à 05h48 dans le musée, qui fut la dernière demeure d'Auguste Renoir, après avoir pratiqué un trou dans le grillage entourant l'établissement.

Les deux malfaiteurs se sont introduits par effraction par une fenêtre du musée municipal, a précisé dans un communiqué le parquet de Marseille, qui a pris le relais du parquet de Grasse pour l'enquête ouverte des chefs de "vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime en bande organisée".

"C'était de vrais professionnels, casqués, gantés et masqués. Ils ont réussi en même pas cinq minutes à décrocher les tableaux avec une scie métallique. Ils étaient très bien renseignés", a dit le maire de Cagnes-sur-Mer à des journalistes.

Selon le parquet de Marseille, les malfaiteurs sont parvenus à décrocher "en moins de trois minutes" quatre tableaux représentant "les quatre plus grosses valeurs du musée".

La police municipale est intervenue "en moins de cinq minutes" après le déclenchement des alarmes du musée, qui avertissent aussi la police nationale.

Les cambrioleurs ont alors quitté le musée dans la précipitation, abandonnant deux tableaux d'Auguste Renoir (1841-1919) dans de grands sacs zippés dans le jardin méditerranéen du domaine des Collettes. Ils sont parvenus à s'échapper et sont activement recherchés.

"UNE COMMANDE" ?

"Vu l'équipement et l'acharnement des cambrioleurs contre les oeuvres d'art, (...) c'est dire qu'ils avaient un objectif bien ficelé et bien fixé", a estimé Bryan Masson, qui a évoqué dans un premier temps un préjudice de neuf millions d'euros.

Les tableaux volés sont "Madame Colonna Romano" et "Jeune femme au puits", a confirmé le parquet de Marseille. Le premier est une huile sur toile représentant Gabrielle Colonna-Romano, une comédienne de théâtre, réalisé vers 1910. Le second est une huile sur bois datant de 1886.

Les oeuvres retrouvées dans le jardin sont "Coco lisant", une huile sur toile de 1905 représentant Claude Renoir, le fils de l'artiste, et "Portrait de Madame Stephen Pichon", portrait sur toile de Sophie Marguerite Verdier, épouse du Français Stephen Pichon, ministre des Affaires étrangères sous plusieurs gouvernements de la Troisième République.

"C'est du Renoir, ça a une valeur inestimable, ça ne se vend pas comme ça, ça ne se revend pas comme ça, donc il s'agit probablement - mais ce sont les enquêteurs qui le diront - d'une commande", a avancé le maire de Cagnes-sur-Mer.

Le musée Renoir, créé en 1960, renferme une douzaine d'oeuvres originales du maître de l'impressionnisme ainsi qu'une quarantaine de sculptures, de meubles et de photographies.

"Cet événement doit nous alerter sur la protection de nos musées, désormais confrontés à une nouvelle forme de banditisme visant les œuvres d'art", a souligné dans un communiqué le maire RN, évoquant le casse du Louvre d'octobre 2025 qui a mis en relief de sérieuses failles dans le système de sécurité du musée parisien.

Le musée Renoir a été rénové en 2010. L'Etat doit prendre toute sa part à la sécurisation des musées nationaux, a dit Bryan Masson, exhortant la ministre de la Culture Catherine Pégard à débloquer les financements publics nécessaires.

(Reportage Manon Cruz à Cagnes-sur-Mer, avec Inti Landauro à Paris, version française Benoit Van Overstraeten et Sophie Louet, édité par Benjamin Mallet)