France-Déraillement d'un TER en Normandie, une vingtaine de blessés - Tabarot

Un TER transportant 180 passagers a déraillé vendredi en début de soirée en Normandie et le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de blessés, annonce le ministre des Transports.

Le train régional assurait la liaison Rouen-Caen et il a déraillé entre Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon, en Seine-Maritime, a précisé Philippe Tabarot sur la plateforme X.

Le préfet de Normandie et de Seine-Maritime, parlant d'environ 200 passagers, a annoncé sur X avoir activé le centre opérationnel départemental à 20h00 et déclenché le plan ORSEC nombreuses victimes (NOVI). L'accident est survenu vers 19h45, a-t-il dit.

(Jean-Stéphane Brosse)