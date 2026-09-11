France-Déraillement d'un TER en Normandie, 44 blessés

(Bilan actualisé, précisions)

Quarante-quatre personnes ont été blessées vendredi soir en Normandie lors du déraillement d'un train régional transportant près de 200 passagers, rapportent les autorités.

L'une des personnes blessées, une jeune femme de 18 ans en urgence absolue, a été évacuée par hélicoptère à Rouen, a déclaré à la presse Marie-Valérie Albert, procureur de la République adjointe au tribunal judiciaire de Rouen.

Les 142 autres passagers étaient en cours d'évacuation, a-t-elle dit.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Les tests de dépistage d'alcool et de stupéfiants effectués sur le conducteur se sont révélés négatifs, a précisé Marie-Valérie Albert.

Selon une source policière, le train a percuté un objet non identifié.

Le TER assurait la liaison Rouen-Caen et il a déraillé entre Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon, en Seine-Maritime, a déclaré le ministre des Transports, Philippe Tabarot, sur la plateforme X, ajoutant que 140 pompiers étaient engagés sur place.

L'accident est survenu vers 19h45 et le plan Orsec nombreuses victimesa été déclenché pour coordonner les opérations de secours.

(Jean-Stéphane Brosse avec Layli Foroudi et Inti Landauro)