France: déficit public plus bas que prévu en 2025, à 5,1% du PIB selon l'Insee

Le déficit public de la France a été moins élevé qu'attendu en 2025, équivalent à 5,1% du produit intérieur brut, contre une prévision de 5,4%, selon des chiffres publiés vendredi par l'Insee.

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Le déficit a ainsi reculé de 0,7 point par rapport à 2024, grâce à des recettes qui "accélèrent du fait de la hausse des impôts", a expliqué l'Institut national de la statistique dans un communiqué.

Cette amélioration a permis de faire baisser le ratio de la dette publique, descendu à 115,6% du PIB fin 2025, soit 1,6 point de mieux que fin septembre.

Le gouvernement s'est fixé pour 2026 un objectif de déficit aux alentours de 5% du PIB. Il paraissait plus facilement atteignable avant le déclenchement fin février de la guerre au Moyen-Orient, qui devrait avoir des répercussions sur la croissance économique et donc les recettes fiscales.

"Les recettes accélèrent en 2025: elles sont en hausse de 3,9%, après +3,2 % en 2024", relève l'Insee. En particulier, "les impôts courants sur le revenu et le patrimoine accélèrent fortement", de 6,6% en 2025.

"Les dépenses ralentissent: elles augmentent en euros courants de 2,5%, après +4,0% en 2024", a poursuivi l'institut statistique. Pour autant, "leur croissance reste légèrement supérieure à celle du PIB en valeur en 2025 (+2,0%)", si bien qu'en volume, elles ont augmenté de 0,9%.

La réduction du déficit que vise le gouvernement est jugée indispensable pour contenir la hausse de la dette publique de la France. Elle atteint 3.460,5 milliards d'euros fin 2025, contre 3.484,1 milliards fin septembre.