Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Décès du chanteur Christophe à l'âge de 74 ans Reuters • 17/04/2020 à 06:42









FRANCE: DÉCÈS DU CHANTEUR CHRISTOPHE À L'ÂGE DE 74 ANS (Reuters) - Le chanteur français Christophe est décédé à l'âge de 74 ans des suites d'une maladie pulmonaire, a indiqué son épouse Véronique Bevilacqua dans un communiqué transmis à l'AFP. Il avait été hospitalisé le 26 mars dernier à Paris avant d'être transféré à Brest. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a déclaré que la chanson française a perdu "une part de son âme". "Ses mots, ses mélodies et sa voix nous ont transportés, nous ont émus", a-t-il dit sur Twitter. "Avec la disparition de Christophe, la chanson française perd une part de son âme, mais le bleu doux-amer de ses chansons est indélébile". (Rédaction de Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.