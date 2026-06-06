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Bernadette Chirac, épouse de l'ancien président de la République Jacques Chirac (1995-2007), est décédée à l'âge de 93 ans, ont annoncé samedi les médias français, citant sa famille. Selon une déclaration de sa fille, Claude Chirac, à l'Agence France-Presse, ... Lire la suite
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Essentielle toujours, exaspérante parfois... Bernadette Chirac, décédée vendredi à l'âge de 93 ans, a été le pilier indéfectible de l'ancien président mais sa personnalité affirmée lui a permis de conquérir sa place politique et sa liberté à l'ombre du "grand". ... Lire la suite
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Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président de la République Jacques Chirac, est décédée vendredi soir à l'âge de 93 ans, a annoncé samedi matin à l'AFP sa fille Claude Chirac. Mme Chirac, née Bernadette Chodron de Courcel, "s'est éteinte dans la soirée, paisiblement, ... Lire la suite
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En apprenant que le drapeau israélien flottait de nouveau sur la forteresse libanaise de Beaufort, l'ancien combattant Maïn al-Taher a replongé plus de 40 ans en arrière, quand nombre de ses camarades palestiniens y avaient trouvé la mort. "C'était le 6 juin 1982. ... Lire la suite
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