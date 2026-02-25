France-Dati quitte le gouvernement pour se focaliser sur sa candidature à la mairie de Paris

(Ajoute entourage de Macron)

La ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé mercredi soir sur BFM TV avoir transmis sa démission du gouvernement au président de la République Emmanuel Macron, exprimant sa volonté de se focaliser sur les élections municipales à Paris (15 et 22 mars), pour lesquelles elle est candidate Les Républicains (LR).

Emmanuel Macron a accepté la démission de Rachida Dati, a-t-on fait savoir dans l'entourage du chef de l'Etat. Il l'a "remerciée pour l'action utile qu'elle a déployée au service des Français ces deux dernières années", lui adressant également "tous ses encouragements dans le combat qu'elle mène".

Indiquant avoir pris sa décision "avant Noël", Rachida Dati a déclaré que "le combat de (sa) vie, c'est Paris". "Les semaines qui vont venir vont être décisives" pour les élections municipales, a-t-elle dit sur BFM TV.

"J'avais décidé de quitter le gouvernement avant les élections municipales. J'avais une mission à terminer, j'avais pris des engagements", a-t-elle déclaré, citant entre autres les nominations à la tête des musées du Louvre et d'Orsay.

Rachida Dati était ministre de la Culture depuis janvier 2024 dans le gouvernement de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal.

(Rédigé par Jean Terzian, avec Michel Rose)