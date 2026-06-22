France-Darmanin annonce une enquête administrative visant un substitut du procureur après la mort de Lyhanna

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé lundi soir l'ouverture d'une enquête administrative contre le procureur d'Auch (Gers) à la suite d'un pré-rapport d'inspection sur les défaillances dans le traitement des plaintes et signalements visant Jérôme Barella, l'auteur présumé du meurtre de Lyhanna, 11 ans.

"J'engage ce soir une procédure disciplinaire, une enquête administrative qui sera rendue avant la fin de l'été pour engager des sanctions qui seront à la hauteur des défaillances graves constatées pour le substitut du Parquet d'Auch", a déclaré le ministre de la Justice sur TF1.

Le garde des Sceaux a également fait état de "défaillances très importantes" dues "à des défaillances personnelles" et non à des manques de moyens.

Vingt-quatre jours après le viol et le meurtre de la collégienne de 11 ans dans le Gers, fait divers dont le gouvernement subit les répliques politiques depuis plus de trois semaines, le Premier ministre Sébastien Lecornu a pris connaissance lundi matin d'un premier état des lieux dressé par les chefs des inspections générales de la justice (IGJ) et de la gendarmerie nationale (IGGN) à la demande de Gérald Darmanin et du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Le document relève plusieurs "défaillances" - notamment, ont précisé ses auteurs lors d'une conférence de presse, "un cumul de pertes de temps et une absence de suivi de procédure" de la part du parquet et de la gendarmerie à la suite d'une plainte pour viols sur mineure de moins de 15 ans déposée en août 2025 à Toulouse par la mère de Rosa, une enfant de 10 ans qui accuse Jérôme Barella de l'avoir violée "une cinquantaine de fois".

Le suspect du viol et du meurtre de Lyhanna n'a jamais été entendu dans cette procédure "sensible", qui aurait dû être traitée "comme une procédure prioritaire" après notamment des constatations médicales à Toulouse, selon les auteurs du rapport.

Le traitement de la plainte à Toulouse a été mené rapidement et efficacement, mais après son transfert au parquet d'Auch, elle n'a pas été prise en compte avec la diligence requise, selon le rapport. Ce dossier, selon les inspecteurs, a fait deux fois la navette entre la Haute-Garonne et le Gers.

Pour Sébastien Lecornu, ce n'est pas "un simple dysfonctionnement administratif ni un manque de moyens" qui sont à l'origine de ce fiasco judiciaire, mais une "chaîne de protection qui a failli."

"Les premiers actes d’enquête réalisés par la première juridiction et les enquêteurs ont été conduits de manière efficace. Mais la suite de la procédure a été marquée par une succession d’erreurs, de négligences, d’inactions et de mauvaises décisions, à plusieurs niveaux de la chaîne judiciaire et de l’enquête", souligne le Premier ministre sur X.

"La puissance publique ne se défaussera pas. Elle doit reconnaître cette défaillance, établir précisément les responsabilités et en tirer toutes les conséquences, y compris individuelles", écrit-il, tout en appelant à ne pas "jeter l’opprobre ni sur la gendarmerie nationale ni sur l'autorité judiciaire dans leur ensemble".

A la suite de la publication du pré-rapport d'inspection, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé dans un communiqué avoir demandé à "l'IGGN d’ouvrir une enquête de commandement pour faire la lumière sur les responsabilités de chaque intervenant, à la fois dans la conduite de l’enquête elle-même, ou dans le contrôle de la mise en œuvre des investigations".

Laurent Nunez a indiqué également avoir décidé de la mutation d'office de deux agents "dans l’intérêt du service et qu’ils soient placés dans des emplois hors exercice de la police judiciaire".

Lors de la commande de ce rapport d'inspection, Gérald Darmanin avait demandé aux procureurs généraux de reprendre d'ici au 14 juillet l'intégralité des plaintes concernant des enfants - soit environ 70.000 plaintes. Dans le cadre de ce réexamen, 134 placements en détention provisoire ont été recensés jusqu'ici.

(Sophie Louet, édité par Zhifan Liu)